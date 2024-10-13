Хозяин уфимской квартиры «немножко спал» в момент взрыва

Судя по кадрам, которые публикуют местные Telegram-каналы, владелец жилища пришёл в себя и отказался от госпитализации — несмотря на это, его лицо из-за ожогов оставили перебинтованным. На подробности об инциденте в разговоре с журналистами мужчина, которого представили как хозяина квартиры, оказался скуп.