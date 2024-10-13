Хозяин уфимской квартиры «немножко спал» в момент взрыва

Posted 13 октября, 09:12
Published 13 октября, 09:12
Modified 13 октября, 16:55
Updated 13 октября, 16:55
Напомним, на улице Ладыгина утром воскресенья, 13 октября, произошёл мощный взрыв газа. Утечка случилась в одной из квартир многоэтажки. От взрыва в подъезде выбило металлическую входную группу и множество окон. В результате происшествия пострадали два человека, включая хозяина квартиры, где случился взрыв — 66-летнего мужчину.
Судя по кадрам, которые публикуют местные Telegram-каналы, владелец жилища пришёл в себя и отказался от госпитализации — несмотря на это, его лицо из-за ожогов оставили перебинтованным. На подробности об инциденте в разговоре с журналистами мужчина, которого представили как хозяина квартиры, оказался скуп.
— [Чувствую себя] нормально, — ответил на вопрос о своём состоянии «интервьюируемый».
— Вы спали, да? — поинтересовался корреспондент «Честного репортажа».
— Немножко, — ограничился мужчина.
Соседи якобы описывают хозяина квартиры как любителя выпить. Сам мужчина эти обвинения отрицает.
Как пишет портал Ufa1, жильцы также утверждают, что на своего соседа они не раз вызывали полицию.
— Я давно говорил, что он нас сожжёт всех тут, — цитирует издание анонимного собеседника, живущего, с их слов, на третьем этаже дома.
Ранее Mkset публиковал многочисленные кадры с места взрыва — момент ЧП попал на дворовые камеры с разных ракурсов.