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Многоквартирный дом в Уфе стал очагом туберкулеза

Многоквартирный дом в Уфе стал очагом туберкулеза

20 июня 2024, 08:45
Фото: 1MI
Объявление об этом заметили на входной двери дома, сообщает телеканал UTV.

Объявление о выявленном очаге туберкулеза появилось на двери многоквартирного дома по ул. Степана Кувыкина в Уфе. Помимо этого, автор объявления призывает жильцов дома в обязательном порядке провериться на болезнь.

Фото: UTV

Как сообщает UTV со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона, записка появилась на двери дома неслучайно. Её оставили медработники из-за того, что ранее жильцы неоднократно игнорировали рекомендации медиков.

Таким образом ведомство информируют граждан о том, что те могли контактировать с человеком, больным туберкулезом, в связи с чем необходимо обратиться к врачу-фтизиатору. Однако, как отмечают в ведомстве, часто жители оставляют такие объявления без должного внимания.

— Мы пытаемся достучаться до них различными способами, — добавили в Минздраве.
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