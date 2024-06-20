Многоквартирный дом в Уфе стал очагом туберкулеза

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Объявление о выявленном очаге туберкулеза появилось на двери многоквартирного дома по ул. Степана Кувыкина в Уфе. Помимо этого, автор объявления призывает жильцов дома в обязательном порядке провериться на болезнь.
Как сообщает UTV со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона, записка появилась на двери дома неслучайно. Её оставили медработники из-за того, что ранее жильцы неоднократно игнорировали рекомендации медиков.
Таким образом ведомство информируют граждан о том, что те могли контактировать с человеком, больным туберкулезом, в связи с чем необходимо обратиться к врачу-фтизиатору. Однако, как отмечают в ведомстве, часто жители оставляют такие объявления без должного внимания.
— Мы пытаемся достучаться до них различными способами, — добавили в Минздраве.