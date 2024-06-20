Многоквартирный дом в Уфе стал очагом туберкулеза

Таким образом ведомство информируют граждан о том, что те могли контактировать с человеком, больным туберкулезом, в связи с чем необходимо обратиться к врачу-фтизиатору. Однако, как отмечают в ведомстве, часто жители оставляют такие объявления без должного внимания.