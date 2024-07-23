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Published Сегодня, 14:19

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Жильцов аварийных домов расселяют в Уфе

Жильцов аварийных домов расселяют в Уфе

23 июля 2024, 14:19
Фото: 1MI
Под снос отправятся два дома в Калининском и Кировском районах, следует из документов Управления земельных и имущественных отношений администрации города.

Власти Уфы продолжают избавляться от устаревшего аварийного жилья. Согласно документам городской администрации, под снос отправятся еще два малоэтажных многоквартирных дома.

Отметим, что часто под снос попадают дома на севере города. Этот раз не стал исключением. Снести планируется дом №11 по улице Мечетлинской, следует из документом городского Управления земельных и имущественных отношений.

В Уфе расселяют жителей аварийного барака
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Кроме того, под снос отправится дом №11 по улице Дуванской. Отмечается, что состояние обоих домов эксперты ранее сочли аварийным. Их жильцам и нанимателям жилых помещений в будущем будет предоставлена благоустроенная жилплощадь в современных домах либо помещение по договорам социального найма.

Напомним, ранее действиями администрации Октябрьского района Уфы заинтересовалась прокуратура. По мнению надзорного ведомства, власти, не имея на то достаточных оснований, постановили снести павильон, осуществлявший деятельность по приему вторичного сырья.

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