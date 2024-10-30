В Башкирии полицейский спас семью из огненного пекла

В Ишимбае во время патрулирования своего родного района Ришат узнал о пожаре в доме, где он живет с семьей. Не раздумывая ни секунды, он бросился к месту происшествия. Когда он добрался до подъезда, картина оказалась тревожной: люди стояли в растерянности и не знали, что делать.