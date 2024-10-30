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Posted 30 октября, 06:36

Published 30 октября, 06:36

Modified 30 октября, 08:15

Updated 30 октября, 08:15

Полицейский вынес жену из пожара в Башкортостане

В Башкирии полицейский спас семью из огненного пекла

30 октября 2024, 06:36
Фото: МВД России по РБ.

Полицейский вынес жену из пожара в Башкортостане

Полицейский Ришат Шарафутдинов стал спасителем для жильцов пятиэтажного дома, охваченного пламенем, сообщает в среду, 30 октября, МВД России по РБ.

В Ишимбае во время патрулирования своего родного района Ришат узнал о пожаре в доме, где он живет с семьей. Не раздумывая ни секунды, он бросился к месту происшествия. Когда он добрался до подъезда, картина оказалась тревожной: люди стояли в растерянности и не знали, что делать.

Понимая, что каждое мгновение на счету и ситуация может усугубиться — возможно даже произойдет хлопок газа — Ришат начал действовать решительно. Он стал командовать жильцами: «Выходите на улицу! Быстро!».

Однако в одном из горящих квартир остались запертыми жена с двумя маленькими детьми, один из которых был всего лишь годовалый. Ришат не задумываясь о собственном страхе и едком дыме, снова вошел в пылающее здание и вытащил малыша на руках. Затем он вернулся за мамой и другим ребенком.

Спасение прошло успешно, но после выхода из опасной зоны Ришат почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Как стало известно, в настоящее время его жизни ничего не угрожает — он получает необходимое лечение. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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Как ранее сообщал Mkset, в селе Ярославка Дуванского района молодой парень получил серьезные ожоги в попытке потушить пожар.

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