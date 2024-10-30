В Башкирии полицейский спас семью из огненного пекла

Posted 30 октября, 06:36
Published 30 октября, 06:36
Modified 30 октября, 08:15
Updated 30 октября, 08:15
В Ишимбае во время патрулирования своего родного района Ришат узнал о пожаре в доме, где он живет с семьей. Не раздумывая ни секунды, он бросился к месту происшествия. Когда он добрался до подъезда, картина оказалась тревожной: люди стояли в растерянности и не знали, что делать.
Понимая, что каждое мгновение на счету и ситуация может усугубиться — возможно даже произойдет хлопок газа — Ришат начал действовать решительно. Он стал командовать жильцами: «Выходите на улицу! Быстро!».
Однако в одном из горящих квартир остались запертыми жена с двумя маленькими детьми, один из которых был всего лишь годовалый. Ришат не задумываясь о собственном страхе и едком дыме, снова вошел в пылающее здание и вытащил малыша на руках. Затем он вернулся за мамой и другим ребенком.
Спасение прошло успешно, но после выхода из опасной зоны Ришат почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Как стало известно, в настоящее время его жизни ничего не угрожает — он получает необходимое лечение. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Как ранее сообщал Mkset, в селе Ярославка Дуванского района молодой парень получил серьезные ожоги в попытке потушить пожар.