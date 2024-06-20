Жильцы дома на проспекте Октября в Уфе остались без газа

По его словам, в таких домах нет центрального водоснабжения горячей водой, а квартиры оборудованы АГВ. Этим домам уже более 60 лет. Без должного обслуживания дымоходы в этих домах пришли в негодность. По его мнению, в дальнейшем это может привести к трагедии. При этом уже более трёх лет нет никакого решения по финансированию таких работ, но с жильцов дома продолжают требовать миллионы рублей за ремонт дымоходов в всем доме.