Жильцы дома на проспекте Октября в Уфе остались без газа

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:54
Многоквартирный дом оказался полностью отключен от газа. Хрущевки в Уфе остались без газа из-за якобы аварийного состояния дымоходов, говорит активист.
По его словам, в таких домах нет центрального водоснабжения горячей водой, а квартиры оборудованы АГВ. Этим домам уже более 60 лет. Без должного обслуживания дымоходы в этих домах пришли в негодность. По его мнению, в дальнейшем это может привести к трагедии. При этом уже более трёх лет нет никакого решения по финансированию таких работ, но с жильцов дома продолжают требовать миллионы рублей за ремонт дымоходов в всем доме.
— У нас была такая ситуация в прошлом году, что газовики проверили наше оборудование, соответственно, проверили наши тягла, после чего пришла управляющая компания с заявлением о том, что разрушены дымоходы. Никаких фактов, соответственно, не предоставили, люди начали разбираться, как это разрушено, на каком основании и почему мы должны отремонтировать за свой счет. УК никаких документов нам не предоставила. ООО «Саяны Групп», которая является подрядной организацией в управляющей компании, тоже никаких документов не предоставила, сказала, что «вам все у управляющей компании.» В управляющей компании главный инженер Надежда сказала, что мы вам газ отключим, вы сами все подпишите. Я у нее попросила документы, виды работ, разъяснение сметы. Документов до сих пор нет, — рассказывает жительница дома Екатерина.
Так, в доме №6 на проспекте Октября с жителей потребовали утвердить смету на 2,5 млн рублей за ремонт. При этом, по словам Рахматуллина, им не предоставляли ни документального подтверждения неисправности дымоходов, ни расчетов по смете. Более того, проверив ту «сырую» смету, которую жильцам предоставили, выяснилось, что все работы и цены за материалы завышены в 2-3 раза, сообщил он.
Газ в доме отключили после того, как жильцы дома отказались от ремонта за такую высокую цену. Теперь вместе с активистом они намерены обратиться в прокуратуру города.
— 13 июня нас беспощадно и без предупреждения отключили от газа — весь дома. С учетом того, что я 11 июня была в администрации Советского района и сказала, что у нас проводка просто не вытягивает, нас надо отключать поподъездно. Мы согласны на ремонт, если это нужно, но отключать поподъездно, потому что если мы сейчас экстренно перейдем на электричество, проводка просто не выдержит, и мы погорим. 13 числа нас просто весь дома отключили. Соответственно, 13 числа при администрации района при директоре управляющей компании было назначено собрание, где они сказали, что все документы предоставят. Собрание состоялось, но документов нам до сих пор никаких не дали, — рассказывает девушка.
На собрании, по её словам, жильцы дома доказали, что сметы неверны, и доказали это документально, однако, в подрядной организации на это заявили, что смета будет увеличена в разы. Причиной тому якобы заваленные дымоходы. Однако, никакой экспертизы по квартирам не проводилось, а данное заявление можно не воспринимать всерьез, считает Екатерина. Директор управляющей компании заявил, что отказывается от дома в одностороннем порядке.