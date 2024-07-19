Пять лет тонет в фекалиях улица в Уфе

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
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Updated Сегодня, 07:38
Прокуратура Уфы через суд потребовала от ГУП «Уфаводоканал» исполнения обязательств по договору. В надзорное ведомство поступило обращение от жильцов домов по улице Изыскательской в Уфе. Оказалось, что без канализационной системы живут 48 домов. В 2019 году жильцы заключили договор на создание проекта централизованной канализации, но с 2019 года «Уфаводоканал» не сдвинул дело с мертвой точки. Пять лет почти полсотни домов живут без современной канализации.
Прокуроры встали на защиту интересов уфимцев. Они подали иск в адрес коммунальных ведомств региона и города, а также — предприятия. Суд пришел к выводу о законности требования исполнить договор от 2019 года. Но пока решение не вступило в законную силу, соответственно, стороны судебного процесса могут его обжаловать в вышестоящей инстанции.