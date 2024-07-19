Пять лет тонет в фекалиях улица в Уфе

Прокуратура Уфы через суд потребовала от ГУП «Уфаводоканал» исполнения обязательств по договору. В надзорное ведомство поступило обращение от жильцов домов по улице Изыскательской в Уфе. Оказалось, что без канализационной системы живут 48 домов. В 2019 году жильцы заключили договор на создание проекта централизованной канализации, но с 2019 года «Уфаводоканал» не сдвинул дело с мертвой точки. Пять лет почти полсотни домов живут без современной канализации.