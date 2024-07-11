Неистовый танцор разбудил многоэтажку в Башкирии

«Вы в „Танцах“!». Это стоило бы прокричать из окна рассерженным утренним концертом возле подъезда жильцам многоэтажки в городе Ишимбай в Башкирии. Камера «Умного домофона» записала жаркие танцы, которые неизвестный и, видимо, не слишком трезвый мужчина устроил возле жилого дома ранним утром в четверг, 11 июля.



Танцор врубил на всю громкость любимые хиты на беспроводной колонке и зажигательно дрыгался наперевес с розовым полиэтиленовым пакетом под музыку. В рассветном плейлисте плясуна был и Элвис Пресли, и Рианна. Хит второй исполнительницы, видимо, так разбередил чувствительные струны тонкой души мужичка, что он уселся на лавку и едва ли не рыдал в розовый пакетик.



По данным Telegram-канала, оваций и цветов артист не получил. Жильцы дома смиренно выслушали концерт, решив не приглашать на него полицию.