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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Неистовый танцор разбудил многоэтажку в Башкирии

Неистовый танцор разбудил многоэтажку в Башкирии

11 июля 2024, 09:28
Фото: Telegram-канал «Видеообзор»
Плясун проникновенно и шатко танцевал под беспроводную колонку возле скамейки, помахивая розовым пакетом, сообщает Telegram-канал «Видеообзор».

«Вы в „Танцах“!». Это стоило бы прокричать из окна рассерженным утренним концертом возле подъезда жильцам многоэтажки в городе Ишимбай в Башкирии. Камера «Умного домофона» записала жаркие танцы, которые неизвестный и, видимо, не слишком трезвый мужчина устроил возле жилого дома ранним утром в четверг, 11 июля.

Танцор врубил на всю громкость любимые хиты на беспроводной колонке и зажигательно дрыгался наперевес с розовым полиэтиленовым пакетом под музыку. В рассветном плейлисте плясуна был и Элвис Пресли, и Рианна. Хит второй исполнительницы, видимо, так разбередил чувствительные струны тонкой души мужичка, что он уселся на лавку и едва ли не рыдал в розовый пакетик.

По данным Telegram-канала, оваций и цветов артист не получил. Жильцы дома смиренно выслушали концерт, решив не приглашать на него полицию.

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