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Posted 21 сентября, 05:00

Published 21 сентября, 05:00

Modified 21 сентября, 05:38

Updated 21 сентября, 05:38

Фасад дома обрушился в Башкирии

Фасад дома обрушился в Башкирии

21 сентября 2024, 05:00
Фото: МЧС
В Стерлитамаке со стены многоквартирного дома обвалилась кирпичная кладка, сообщает МЧС по Республике Башкортостан.

Случился инцидент в ночь на субботу, 21 сентября. Речь идёт о двухэтажке по Свердлова, 2024 года. Само здание признали аварийным и непригодным для проживания ещё в августе 2024 года. В результате инцидента с обрушением облицовки, по данным МЧС, никто не пострадал.

Власти города сразу после происшествия заявили, что временно — пока идёт экспертиза — заселят в студенческое общежитие четверых жильцов. Ещё 12 человек, среди которых один несовершеннолетний, от заселения в пункт временного размещения отказались и решили остаться у родственников.

В прокуратуре Республики Башкортостан сообщили о том, что надзорное ведомство также организовало проверку по факту инцидента.

— В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана правовая оценка действиям муниципалитета в части своевременности признания дома аварийным, — сообщили в прокуратуре.
Видео: МЧС РБ.

Ранее Mkset сообщал о массовом пожаре в одном из гаражных кооперативов Уфы.

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