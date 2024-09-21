Фасад дома обрушился в Башкирии

Posted 21 сентября, 05:00
Published 21 сентября, 05:00
Modified 21 сентября, 05:38
Updated 21 сентября, 05:38
Случился инцидент в ночь на субботу, 21 сентября. Речь идёт о двухэтажке по Свердлова, 2024 года. Само здание признали аварийным и непригодным для проживания ещё в августе 2024 года. В результате инцидента с обрушением облицовки, по данным МЧС, никто не пострадал.
Власти города сразу после происшествия заявили, что временно — пока идёт экспертиза — заселят в студенческое общежитие четверых жильцов. Ещё 12 человек, среди которых один несовершеннолетний, от заселения в пункт временного размещения отказались и решили остаться у родственников.
В прокуратуре Республики Башкортостан сообщили о том, что надзорное ведомство также организовало проверку по факту инцидента.
— В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана правовая оценка действиям муниципалитета в части своевременности признания дома аварийным, — сообщили в прокуратуре.