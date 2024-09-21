Фасад дома обрушился в Башкирии

Случился инцидент в ночь на субботу, 21 сентября. Речь идёт о двухэтажке по Свердлова, 2024 года. Само здание признали аварийным и непригодным для проживания ещё в августе 2024 года. В результате инцидента с обрушением облицовки, по данным МЧС, никто не пострадал.