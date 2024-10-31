Уфимцы объявили войну «почтальонам смерти»

На кадрах, которые распространил Telegram-канал «Честный репортаж», видно, как мужчина пытается войти в открывшуюся дверь подъезда, однако неожиданно получает в лицо струю из перцового баллончика. Падая на землю, непрошенный гость получает пинок от оппонента, крича от боли.