Уфимцы объявили войну «почтальонам смерти»

Posted 31 октября, 13:48
Published 31 октября, 13:48
Modified 31 октября, 13:50
Updated 31 октября, 13:50
На кадрах, которые распространил Telegram-канал «Честный репортаж», видно, как мужчина пытается войти в открывшуюся дверь подъезда, однако неожиданно получает в лицо струю из перцового баллончика. Падая на землю, непрошенный гость получает пинок от оппонента, крича от боли.
Утверждается, что снято видео было камерой домофона на улице Менделеева. В здание якобы стал часто зажаживать курьеры запрещённых веществ и клиенты «наркошопов». Жильцы дома утверждают, якобы жалобы в компетентные ведомства никаких результатов не принесли.