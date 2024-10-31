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Posted 31 октября, 13:48

Published 31 октября, 13:48

Modified 31 октября, 13:50

Updated 31 октября, 13:50

Уфимцы объявили войну «почтальонам смерти»

Уфимцы объявили войну «почтальонам смерти»

31 октября 2024, 13:48
Фото: 1MI.
Самосуд над предположительным закладчиком или наркоманом устроили жители подъезда, который облюбовали потребители запрещённых веществ.

На кадрах, которые распространил Telegram-канал «Честный репортаж», видно, как мужчина пытается войти в открывшуюся дверь подъезда, однако неожиданно получает в лицо струю из перцового баллончика. Падая на землю, непрошенный гость получает пинок от оппонента, крича от боли.

Утверждается, что снято видео было камерой домофона на улице Менделеева. В здание якобы стал часто зажаживать курьеры запрещённых веществ и клиенты «наркошопов». Жильцы дома утверждают, якобы жалобы в компетентные ведомства никаких результатов не принесли.

Видео: Telegram / Честный репортаж.
Чудо-кофе нашли в уфимском поезде
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Ранее, как сообщал Mkset, в уфимском поезде задержали мужчину, курившего марихуану между вагонами.

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