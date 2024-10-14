Жильцам взорванного в Уфе дома выплатят компенсации

Posted 14 октября, 08:26
Published 14 октября, 08:26
Modified 14 октября, 11:20
Updated 14 октября, 11:20
На улице Ладыгина, 13/1, в результате хлопка газовоздушной смеси в третьем подъезде произошел взрыв, за которым последовало возгорание.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев вместе с главой Орджоникидзевского района Рустемом Хамитовым посетили временный пункт размещения, где находятся пострадавшие. Как стало известно, пострадавшие могут получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей.
— Ситуация неприятная, но главное — все живы. Мы максимально обеспечиваем жильцов всем необходимым, у нас есть отдельный чат для связи с пострадавшими, — отметил Ратмир Мавлиев.
Градоначальник также добавил, что в районе создана комиссия для оценки причиненного ущерба. До конца недели (с 14 октября по 20 октября) планируется обследование, после которого станет ясно, как будет проходить ремонт и восстановление.
Как ранее сообщал Mkset, 13 октября 2024 года подозреваемый, испытывая антипатию к соседу, задумал его убить. Для этого он, находясь в своей квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Ладыгина, снял заглушку с газовой трубы, установленную газовиками за неуплату, и запустил газ в свое жилище. К утру помещение заполнилось газом, что привело к хлопку и возгоранию.