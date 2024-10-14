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Posted 14 октября, 08:26

Published 14 октября, 08:26

Modified 14 октября, 11:20

Updated 14 октября, 11:20

Жильцам взорванного в Уфе дома выплатят компенсации

Жильцам взорванного в Уфе дома выплатят компенсации

14 октября 2024, 08:26
Фото: Ратмир Мавлиев
Сюжет
Взрыв газа на Ладыгина
В столице Башкирии власти определили объем помощи пострадавшим, сообщает в понедельник, 14 октября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

На улице Ладыгина, 13/1, в результате хлопка газовоздушной смеси в третьем подъезде произошел взрыв, за которым последовало возгорание.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев вместе с главой Орджоникидзевского района Рустемом Хамитовым посетили временный пункт размещения, где находятся пострадавшие. Как стало известно, пострадавшие могут получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей.

— Ситуация неприятная, но главное — все живы. Мы максимально обеспечиваем жильцов всем необходимым, у нас есть отдельный чат для связи с пострадавшими, — отметил Ратмир Мавлиев.

Градоначальник также добавил, что в районе создана комиссия для оценки причиненного ущерба. До конца недели (с 14 октября по 20 октября) планируется обследование, после которого станет ясно, как будет проходить ремонт и восстановление.

Как ранее сообщал Mkset, 13 октября 2024 года подозреваемый, испытывая антипатию к соседу, задумал его убить. Для этого он, находясь в своей квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Ладыгина, снял заглушку с газовой трубы, установленную газовиками за неуплату, и запустил газ в свое жилище. К утру помещение заполнилось газом, что привело к хлопку и возгоранию.

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