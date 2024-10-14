Жильцам взорванного в Уфе дома выплатят компенсации

Как ранее сообщал Mkset, 13 октября 2024 года подозреваемый, испытывая антипатию к соседу, задумал его убить. Для этого он, находясь в своей квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Ладыгина, снял заглушку с газовой трубы, установленную газовиками за неуплату, и запустил газ в свое жилище. К утру помещение заполнилось газом, что привело к хлопку и возгоранию.