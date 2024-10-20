Общежитие вспыхнуло в Башкирии

Кухню, как отчиталось МЧС, оперативно потушили. Между тем спасатели пришли к выводу, что причина ЧП была совсем не в недостаточном мастерстве кого-то из домашних поваров, а в неисправной проводке. Но пока это лишь предварительная версия — точную причину выяснят компетентные органы.