Общежитие вспыхнуло в Башкирии

Posted 20 октября, 18:03
Published 20 октября, 18:03
Modified 20 октября, 20:46
Updated 20 октября, 20:46
Пожар вспыхнул в квартире многоэтажки по улице 40 лет Победы — пламя, по информации спасателей, охватило общую кухню в одной из квартир. Часть жильцов, почуяв гарь, поспешила покинуть дом. Между тем из-за едкого дыма покинуть некоторые этажи стало невозможным — в западню попали сразу 12 человек. Их, к счастью, вывели пожарные с помощью специальных средств защиты.
Кухню, как отчиталось МЧС, оперативно потушили. Между тем спасатели пришли к выводу, что причина ЧП была совсем не в недостаточном мастерстве кого-то из домашних поваров, а в неисправной проводке. Но пока это лишь предварительная версия — точную причину выяснят компетентные органы.
Ранее в Агидели мужчина, страдающий проблемами со здоровьем, спалил собственную квартиру. Из-за поджигателя срочно эвакуировать пришлось весь подъезд.