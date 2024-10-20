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Posted 20 октября, 18:03

Published 20 октября, 18:03

Modified 20 октября, 20:46

Updated 20 октября, 20:46

Общежитие вспыхнуло в Башкирии

Общежитие вспыхнуло в Башкирии

20 октября 2024, 18:03
Фото: МЧС по РБ
Дюжина жильцов многоэтажки оказались в смертельной ловушке из-за неудавшегося кулинарного шедевра — отчитались в МЧС региона.

Пожар вспыхнул в квартире многоэтажки по улице 40 лет Победы — пламя, по информации спасателей, охватило общую кухню в одной из квартир. Часть жильцов, почуяв гарь, поспешила покинуть дом. Между тем из-за едкого дыма покинуть некоторые этажи стало невозможным — в западню попали сразу 12 человек. Их, к счастью, вывели пожарные с помощью специальных средств защиты.

Кухню, как отчиталось МЧС, оперативно потушили. Между тем спасатели пришли к выводу, что причина ЧП была совсем не в недостаточном мастерстве кого-то из домашних поваров, а в неисправной проводке. Но пока это лишь предварительная версия — точную причину выяснят компетентные органы.

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Ранее в Агидели мужчина, страдающий проблемами со здоровьем, спалил собственную квартиру. Из-за поджигателя срочно эвакуировать пришлось весь подъезд.

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