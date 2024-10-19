«Пироман» сжёг свою квартиру в Башкирии

Posted 19 октября, 14:29
Published 19 октября, 14:29
Modified 19 октября, 14:48
Updated 19 октября, 14:48
По данным спасателей, пожар случился в многоэтажке по Комсомольскому бульвару. Огонь объял квартиру на втором этаже — соседи, почуявшие запах гари и заметившие дым, вызвали к месту «службу 112». Прибывшие на место сотрудники оперативных ведомств принялись эвакуировать жильцов — всего из подъезда вывели 30 человек.
Пожар, как отчитались в МЧС, удалось оперативно потушить. При инциденте никто не пострадал и не погиб. Согласно предварительной версии, хозяин квартиры мог самостоятельно поджечь свою жилплощадь «из-за проблем со здоровьем».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Давлекановском районе Башкирии нашли бездыханное тело мужчины — неопознанный сельчанин скончался при пожаре в беседке.