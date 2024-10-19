«Пироман» сжёг свою квартиру в Башкирии

По данным спасателей, пожар случился в многоэтажке по Комсомольскому бульвару. Огонь объял квартиру на втором этаже — соседи, почуявшие запах гари и заметившие дым, вызвали к месту «службу 112». Прибывшие на место сотрудники оперативных ведомств принялись эвакуировать жильцов — всего из подъезда вывели 30 человек.