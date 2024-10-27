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Posted 27 октября, 07:23

Published 27 октября, 07:23

Modified 27 октября, 14:15

Updated 27 октября, 14:15

В Уфе чуть не взорвался газ

В Уфе чуть не взорвался газ

27 октября 2024, 07:23
Фото: УГЗ г. Уфы
Спасатели башкирской столицы предотвратили серьёзное ЧП в Сипайлово — отчиталось городское Управление гражданской защиты в воскресенье, 27 октября.

Поздним вечером субботы, 26 октября, на улице Академика Королёва случился срыв газопровода, проходившей вдоль фасада дома №10/1. Городские службы срочно отключили газоснабжение многоэтажки.

На момент публикации услугу ЖКХ жильцы по-прежнему не получают — восстанавительные работы запланированы на 27 октября. В результате инцидента, как отметили в УГЗ, никто не пострадал.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что надзорное ведомство организовало по факту случившегося проверку.

— Прокуратурой Октябрьского района г. Уфы будет дана оценка работе управляющей компании и ресурсоснабдающей организации на предмет надлежащей эксплуатации оборудования, его своевременного обследования и ремонта, — гласит комментарий прокуратуры.
Жильцам взорванного в Уфе дома выплатят компенсации
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы опредилились с суммами выплат для жильцов дома на Ладыгина 13/1 — там в сентябре 2024 года произошёл взрыв газа, из-за которого два человека попали в больницу.

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