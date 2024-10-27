В Уфе чуть не взорвался газ

Posted 27 октября, 07:23
Published 27 октября, 07:23
Modified 27 октября, 14:15
Updated 27 октября, 14:15
Поздним вечером субботы, 26 октября, на улице Академика Королёва случился срыв газопровода, проходившей вдоль фасада дома №10/1. Городские службы срочно отключили газоснабжение многоэтажки.
На момент публикации услугу ЖКХ жильцы по-прежнему не получают — восстанавительные работы запланированы на 27 октября. В результате инцидента, как отметили в УГЗ, никто не пострадал.
В прокуратуре Башкирии сообщили, что надзорное ведомство организовало по факту случившегося проверку.
— Прокуратурой Октябрьского района г. Уфы будет дана оценка работе управляющей компании и ресурсоснабдающей организации на предмет надлежащей эксплуатации оборудования, его своевременного обследования и ремонта, — гласит комментарий прокуратуры.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы опредилились с суммами выплат для жильцов дома на Ладыгина 13/1 — там в сентябре 2024 года произошёл взрыв газа, из-за которого два человека попали в больницу.