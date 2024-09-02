Адский барак в Уфе заинтересовал Бастрыкина

По данным Mkset, речь идёт о доме по Коммунистической, 40. Жильцы обратились к Бастрыкину ещё в марте 2024 года, после этого ведомство завело уголовное дело. Уфимцы рассказывали, что двухэтажный барак оснащён всего одним неотапливаемым туалетом — при этом горячего водоснабжения в постройке нет.