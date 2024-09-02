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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Адский барак в Уфе заинтересовал Бастрыкина

Адский барак в Уфе заинтересовал Бастрыкина

2 сентября 2024, 15:21
Фото: СК России
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об уфимском общежитии 1917 года. Как указано в сообщении башкортостанского Управления ведомства, здание находится в непригодном для проживания состоянии, однако не признаётся аварийным.

По данным Mkset, речь идёт о доме по Коммунистической, 40. Жильцы обратились к Бастрыкину ещё в марте 2024 года, после этого ведомство завело уголовное дело. Уфимцы рассказывали, что двухэтажный барак оснащён всего одним неотапливаемым туалетом — при этом горячего водоснабжения в постройке нет.

Жильцы также рассказывают, что в доме им «страшно спать» — потолок и стены здания буквально рушатся на глазах. Мыши и тараканы уже стали привычными гостями в квартирах, а отопительные трубы проржавели настолько, что до некоторых комнат тепло практически не доходит.

Фото: Яндекс Карты
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Калининском и Кировском районах пошли под снос два аварийных дома.

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