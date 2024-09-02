Адский барак в Уфе заинтересовал Бастрыкина

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об уфимском общежитии 1917 года. Как указано в сообщении башкортостанского Управления ведомства, здание находится в непригодном для проживания состоянии, однако не признаётся аварийным.
По данным Mkset, речь идёт о доме по Коммунистической, 40. Жильцы обратились к Бастрыкину ещё в марте 2024 года, после этого ведомство завело уголовное дело. Уфимцы рассказывали, что двухэтажный барак оснащён всего одним неотапливаемым туалетом — при этом горячего водоснабжения в постройке нет.
Жильцы также рассказывают, что в доме им «страшно спать» — потолок и стены здания буквально рушатся на глазах. Мыши и тараканы уже стали привычными гостями в квартирах, а отопительные трубы проржавели настолько, что до некоторых комнат тепло практически не доходит.