В центре Уфы выгнали из домов 100 человек

Пожарным удалось успешно локализовать горение и не допустить того, чтобы огонь перекинулся на другие квартиры. Из здания между тем были эвакуированы 100 жильцов. В результате инцидента никто не пострадал. Что вызвало пожар — пытаются выяснить.