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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В центре Уфы выгнали из домов 100 человек

В центре Уфы выгнали из домов 100 человек

3 сентября 2024, 14:08
Фото: МЧС
Об этом сообщает МЧС Башкортостана.

В Уфе 3 сентября загорелась квартира в доме по Свердлова, 57. По информации спасателей, пожар случился на втором этаже — на кадрах видно, что огонь вспыхнул в жилище прямо над заведением общепита.

Пожарным удалось успешно локализовать горение и не допустить того, чтобы огонь перекинулся на другие квартиры. Из здания между тем были эвакуированы 100 жильцов. В результате инцидента никто не пострадал. Что вызвало пожар — пытаются выяснить.

В Уфе ребёнок застрял в горящей квартире
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Ранее Mkset сообщал о том, что в микрорайоне Черниковка 10-летний ребёнок застрял один в горящей квартире. Мальчик не мог покинуть жилище ни через запертую дверь, ни через зарешёченные окна.

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