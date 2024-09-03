В центре Уфы выгнали из домов 100 человек

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В Уфе 3 сентября загорелась квартира в доме по Свердлова, 57. По информации спасателей, пожар случился на втором этаже — на кадрах видно, что огонь вспыхнул в жилище прямо над заведением общепита.
Пожарным удалось успешно локализовать горение и не допустить того, чтобы огонь перекинулся на другие квартиры. Из здания между тем были эвакуированы 100 жильцов. В результате инцидента никто не пострадал. Что вызвало пожар — пытаются выяснить.
Ранее Mkset сообщал о том, что в микрорайоне Черниковка 10-летний ребёнок застрял один в горящей квартире. Мальчик не мог покинуть жилище ни через запертую дверь, ни через зарешёченные окна.