Крысы съедают дома уфимцев

Сезонное нашествие опасных переносчиков массы заболеваний и бытовых проблем переживают уфимцы из дома №19 по улице Вологодской. Жильцы многоэтажки поделились жуткими кадрами выживания среди крыс. Грызуны, кажется, чувствуют себя дома у уфимцев как у себя дома. Крысы оккупировали двор возле многоэтажки и уже занимают себе жилплощадь. Так, зверьки активно грызут полы в квартирах и даже прогрызают себе ходы в дверях. Вроде бы, на борьбу с крысами вышли дворовые кошки, но, кажется, в противостоянии за численным перевесом пока побеждает стая грызунов. Жильцы дома считают, что источником их бед стали магазины, расположенные на первом этаже здания.