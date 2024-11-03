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Posted 3 ноября, 19:12

Published 3 ноября, 19:12

Modified 3 ноября, 19:14

Updated 3 ноября, 19:14

Крысы съедают дома уфимцев

Крысы съедают дома уфимцев

3 ноября 2024, 19:12
Фото: Изображение Midjourney.
Новым эпицентром борьбы горожан и грызунов стала улица Вологодская, сообщает «Честный репортаж».

Сезонное нашествие опасных переносчиков массы заболеваний и бытовых проблем переживают уфимцы из дома №19 по улице Вологодской. Жильцы многоэтажки поделились жуткими кадрами выживания среди крыс. Грызуны, кажется, чувствуют себя дома у уфимцев как у себя дома. Крысы оккупировали двор возле многоэтажки и уже занимают себе жилплощадь. Так, зверьки активно грызут полы в квартирах и даже прогрызают себе ходы в дверях. Вроде бы, на борьбу с крысами вышли дворовые кошки, но, кажется, в противостоянии за численным перевесом пока побеждает стая грызунов. Жильцы дома считают, что источником их бед стали магазины, расположенные на первом этаже здания.

Город крыс обнаружили в Уфе
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Напомним, ранее с нашествием грызунов столкнулись жильцы дома по Айской, 20 в Уфе. Обращение уфимцев в УК с требованием навести порядок пока осталось без ответа.

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