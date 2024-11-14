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Posted 14 ноября, 07:08

Published 14 ноября, 07:08

Modified 14 ноября, 07:20

Updated 14 ноября, 07:20

Мать и младенец погибли в ДТП в Башкирии

Мать и младенец погибли в ДТП в Башкирии

14 ноября 2024, 07:08
Фото: Владимир Севастьянов.
Смертельная авария произошла в результате лобового столкновения машин, сообщает в четверг, 14 ноября, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

По данным ведомства, 14 ноября, около 11 часов утра, на 124 километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы случилась смертельная авария. Как стало известно, 26-летняя девушка, управлявшая автомобилем «Лада Гранта», по предварительным данным, выехала на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с автомобилем «Киа Спортейдж».

В результате ДТП оба автомобиля были сильно повреждены. К сожалению, водитель «Лады» и ее маленький годовалый пассажир скончались на месте. В то время как 35-летний водитель «Киа» и его 64-летний пассажир были срочно госпитализированы в больницу. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и экстренные службы, которые занимаются установлением всех обстоятельств трагедии.

Фото: Владимир Севастьянов

UPD: Прокуратура осуществляет надзор за расследованием обстоятельств ДТП в Бакалинском районе. Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Бакалинского района Павел Цынаев.

Как ранее сообщал Mkset, женщина управляющая иномаркой устроила «бильярд» на проспекте Октября в Уфе.

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