Мать и младенец погибли в ДТП в Башкирии

Posted 14 ноября, 07:08
Published 14 ноября, 07:08
Modified 14 ноября, 07:20
Updated 14 ноября, 07:20
По данным ведомства, 14 ноября, около 11 часов утра, на 124 километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы случилась смертельная авария. Как стало известно, 26-летняя девушка, управлявшая автомобилем «Лада Гранта», по предварительным данным, выехала на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с автомобилем «Киа Спортейдж».
В результате ДТП оба автомобиля были сильно повреждены. К сожалению, водитель «Лады» и ее маленький годовалый пассажир скончались на месте. В то время как 35-летний водитель «Киа» и его 64-летний пассажир были срочно госпитализированы в больницу. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и экстренные службы, которые занимаются установлением всех обстоятельств трагедии.
UPD: Прокуратура осуществляет надзор за расследованием обстоятельств ДТП в Бакалинском районе. Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Бакалинского района Павел Цынаев.
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