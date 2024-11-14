Мать и младенец погибли в ДТП в Башкирии

В результате ДТП оба автомобиля были сильно повреждены. К сожалению, водитель «Лады» и ее маленький годовалый пассажир скончались на месте. В то время как 35-летний водитель «Киа» и его 64-летний пассажир были срочно госпитализированы в больницу. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и экстренные службы, которые занимаются установлением всех обстоятельств трагедии.