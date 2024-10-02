Дело о жутком ДТП дошло до суда

По информации Зианчуринского межрайонного следственного отдела СУ СК России, 28 апреля 2024 года на 347 км автодороги Магнитогорск-Ира произошла авария, в которой погибли пассажиры автомобиля «Шевроле Ланос» и один пассажир «ВАЗ 21102». Обвиняемый — 39-летний житель Мелеузовского района — находился за рулем ВАЗа в состоянии алкогольного опьянения и, пытаясь обогнать трактор, выехал на полосу встречного движения, что привело к трагическим последствиям.