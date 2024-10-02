Дело о жутком ДТП дошло до суда

Posted 2 октября, 12:19
Published 2 октября, 12:19
Modified 2 октября, 12:21
Updated 2 октября, 12:21
По информации Зианчуринского межрайонного следственного отдела СУ СК России, 28 апреля 2024 года на 347 км автодороги Магнитогорск-Ира произошла авария, в которой погибли пассажиры автомобиля «Шевроле Ланос» и один пассажир «ВАЗ 21102». Обвиняемый — 39-летний житель Мелеузовского района — находился за рулем ВАЗа в состоянии алкогольного опьянения и, пытаясь обогнать трактор, выехал на полосу встречного движения, что привело к трагическим последствиям.
Следствие установило, что в момент столкновения в автомобиле «Шевроле» находились водитель, его жена и двое детей, родившихся в 2021 и 2023 годах. Женщина, дети и пассажир ВАЗа скончались на месте. В свою очередь, обвиняемый признал свою вину в совершении данного преступления.
Прокуратура Кугарчинского района утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения.
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