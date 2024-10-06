Женщина погибла в страшном пожаре в Башкирии

Posted 6 октября, 05:47
Published 6 октября, 05:47
Modified 6 октября, 12:39
Updated 6 октября, 12:39
Трагический инцидент произошёл в селе Кариево Краснокамского района Республики. О пожаре «службе 112» сообщили местные жители, заметившие ночью огненное зарево. К дому вскоре подъехали три машины огнеборцев.
В ходе ликвидации пламени из дома вынесли бездыханное тело 58-летней женщины. Медики отчаянно пытались реанимировать пациентку, но помочь ей было уже нельзя — врачам оставалось лишь констатировать смерть сельчанки.
Что могло вызвать возгорание — устанавливает дознаватель МЧС. На месте работают оперативные службы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе пожар уничтожил дом многодетной семьи — без крыши над головой остались трое несовершеннолетних.