mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 октября, 05:47

Published 6 октября, 05:47

Modified 6 октября, 12:39

Updated 6 октября, 12:39

Женщина погибла в страшном пожаре в Башкирии

Женщина погибла в страшном пожаре в Башкирии

6 октября 2024, 05:47
Фото: МЧС по РБ
Пламя уничтожило жилой дом в Краснокамском районе Башкортостана, сообщает МЧС по региону в воскресенье, 6 октября.

Трагический инцидент произошёл в селе Кариево Краснокамского района Республики. О пожаре «службе 112» сообщили местные жители, заметившие ночью огненное зарево. К дому вскоре подъехали три машины огнеборцев.

В ходе ликвидации пламени из дома вынесли бездыханное тело 58-летней женщины. Медики отчаянно пытались реанимировать пациентку, но помочь ей было уже нельзя — врачам оставалось лишь констатировать смерть сельчанки.

Что могло вызвать возгорание — устанавливает дознаватель МЧС. На месте работают оперативные службы.

Многодетная семья стала бездомной в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе пожар уничтожил дом многодетной семьи — без крыши над головой остались трое несовершеннолетних.

Читайте также:
Студент бросился в огонь за хлебомТрое детей из Башкирии остались без крыши над головойЛюдей в масках вывели из горящего дома в Башкирии
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Трагедия#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Жертвы#Инциденты#Многодетная семья
Подпишитесь