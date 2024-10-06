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Posted 6 октября, 05:00

Published 6 октября, 05:00

Modified 6 октября, 13:52

Updated 6 октября, 13:52

В Башкирии элитная иномарка без водителя уехала с места ДТП задним ходом

Сумасшедший «Форсаж» устроила элитная иномарка в Башкирии

6 октября 2024, 05:00

В Башкирии элитная иномарка без водителя уехала с места ДТП задним ходом

Пугающими кадрами делятся в соцсетях: в Стерлитамаке автомобиль столкнулся с другой машиной, после чего уехал с места ДТП без водителя.

Утверждается, что происходит всё в районе «парка Кирова». На записи очевидца запечатлена чёрная иномарка, на большой скорости сдающая назад. Из-под капота машины — предположительно, седана бизнес-класса Lexus GS — валится густой дым, на кузове автомобиля можно заметить многочисленные повреждения.

В салоне машины в этот момент, судя по всему, даже нет водителя. На кадрах можно также увидеть прохожих, в страхе разбегающихся от «обезумевшей» иномарки. В конце концов, машина остановливается на парковке — видимо, врезавшись в один из автомобилей.

Видео: Vk.

UPD: в ГАИ Республики Башкортостан сообщили, что у иномарки заклинило коробку передач — выше на перекрёстке «Лексус» столкнулся с «Тойотой», что и послужило причиной неисправности. Водитель машины с пассажиром успели выпрыгнуть из автомобиля, пока тот катился назад.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии в субботу произошёл сразу ряд автоаварий, которые привели к человеческим жертвам.

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