Сумасшедший «Форсаж» устроила элитная иномарка в Башкирии

В салоне машины в этот момент, судя по всему, даже нет водителя. На кадрах можно также увидеть прохожих, в страхе разбегающихся от «обезумевшей» иномарки. В конце концов, машина остановливается на парковке — видимо, врезавшись в один из автомобилей.