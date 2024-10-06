Сумасшедший «Форсаж» устроила элитная иномарка в Башкирии

Posted 6 октября, 05:00
Published 6 октября, 05:00
Modified 6 октября, 13:52
Updated 6 октября, 13:52
Утверждается, что происходит всё в районе «парка Кирова». На записи очевидца запечатлена чёрная иномарка, на большой скорости сдающая назад. Из-под капота машины — предположительно, седана бизнес-класса Lexus GS — валится густой дым, на кузове автомобиля можно заметить многочисленные повреждения.
В салоне машины в этот момент, судя по всему, даже нет водителя. На кадрах можно также увидеть прохожих, в страхе разбегающихся от «обезумевшей» иномарки. В конце концов, машина остановливается на парковке — видимо, врезавшись в один из автомобилей.
UPD: в ГАИ Республики Башкортостан сообщили, что у иномарки заклинило коробку передач — выше на перекрёстке «Лексус» столкнулся с «Тойотой», что и послужило причиной неисправности. Водитель машины с пассажиром успели выпрыгнуть из автомобиля, пока тот катился назад.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии в субботу произошёл сразу ряд автоаварий, которые привели к человеческим жертвам.