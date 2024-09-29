В лобовом столкновении погибли все в Башкирии

Posted 29 сентября, 11:32
Published 29 сентября, 11:32
Modified 29 сентября, 11:34
Updated 29 сентября, 11:34
Около 21:00 в субботу, 28 сентября, на 39-м километре трассы Нефтекамск — Янаул в Янаульском районе Башкирии произошло жёсткое лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Транспорт ехал навстречу друг другу. В результате аварии обе машины, судя по фото с места ДТП в Башкирии, превратились в груды искорёженного металла. Все бывшие в салонах машин погибли. Известно, что жертвами жёсткой лобовой аварии стали мужчины. Один из них был совсем молодым.
— По предварительным данным, 20-летний житель Башкирии, управляя автомобилем «Лада Приора», столкнулся с автомобилем «Рено Сандеро», который двигался навстречу. В результате данной аварии оба водителя погибли на месте происшествия, — сообщает ГАИ Республики Башкортостан, не уточняя данных второго погибшего водителя.
Ранее стало известно о том, что в Башкирии скончался 17-летний подросток, который сел за руль без прав и попал в ДТП. Его «Гранта» улетела в кювет, несколько раз перевернувшись. Юноша скончался на операционном столе медиков через несколько часов после аварии. Пассажир «Гранты» также получил множество травм. За его жизнь продолжается борьба.
По данным ГАИ РБ, в последние выходные сентября в регионе произошла серия смертельных аварий. ДТП с трагическим исходом зафиксированы в Уфе, Белокатайском районе, Салавате. Известно о погибших водителях и пассажирах. Погибших пешеходов в сводках автоинспекторов пока нет.
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