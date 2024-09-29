В лобовом столкновении погибли все в Башкирии

Ранее стало известно о том, что в Башкирии скончался 17-летний подросток, который сел за руль без прав и попал в ДТП. Его «Гранта» улетела в кювет, несколько раз перевернувшись. Юноша скончался на операционном столе медиков через несколько часов после аварии. Пассажир «Гранты» также получил множество травм. За его жизнь продолжается борьба.



По данным ГАИ РБ, в последние выходные сентября в регионе произошла серия смертельных аварий. ДТП с трагическим исходом зафиксированы в Уфе, Белокатайском районе, Салавате. Известно о погибших водителях и пассажирах. Погибших пешеходов в сводках автоинспекторов пока нет.