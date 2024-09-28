Маршрутка разбилась под Уфой

Posted 28 сентября, 17:27
Published 28 сентября, 17:27
Modified 28 сентября, 18:24
Updated 28 сентября, 18:24
Водитель «Дуэ Нэксии» — 31-летний мужчина — попал в реанимацию после аварии с автобусом. Сейчас автолюбитель находится в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь. В маршрутке же в момент ДТП ехал лишь водитель — других пассажиров в салоне было. Работник, управлявший автобусом, не пострадал.
Как отчитались спасатели, до прибытия сотрудников экстренных ведомств первую помощь сидевшему за рулём легковушки мужчине оказали очевидцы ДТП.
Между тем, как сообщал Mkset, на Бирском тракте в субботу произошло ДТП с более трагичным исходом — в результате аварии с большегрузом погиб водитель легкового такси, двое его пассажиров увезли в ближайшую больницу на карете скорой.
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