Маршрутка разбилась под Уфой

Водитель «Дуэ Нэксии» — 31-летний мужчина — попал в реанимацию после аварии с автобусом. Сейчас автолюбитель находится в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь. В маршрутке же в момент ДТП ехал лишь водитель — других пассажиров в салоне было. Работник, управлявший автобусом, не пострадал.