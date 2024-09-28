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Posted 28 сентября, 17:27

Published 28 сентября, 17:27

Modified 28 сентября, 18:24

Updated 28 сентября, 18:24

Маршрутка разбилась под Уфой

Маршрутка разбилась под Уфой

28 сентября 2024, 17:27
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Очередное ДТП случилось в окрестностях башкирской столицы в субботу, 28 сентября — сообщает региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

Водитель «Дуэ Нэксии» — 31-летний мужчина — попал в реанимацию после аварии с автобусом. Сейчас автолюбитель находится в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь. В маршрутке же в момент ДТП ехал лишь водитель — других пассажиров в салоне было. Работник, управлявший автобусом, не пострадал.

Как отчитались спасатели, до прибытия сотрудников экстренных ведомств первую помощь сидевшему за рулём легковушки мужчине оказали очевидцы ДТП.

Такси вылетело под самосвал в Уфе — есть жертвы
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Между тем, как сообщал Mkset, на Бирском тракте в субботу произошло ДТП с более трагичным исходом — в результате аварии с большегрузом погиб водитель легкового такси, двое его пассажиров увезли в ближайшую больницу на карете скорой.

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