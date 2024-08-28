Дальнобойщик из Башкирии попал в смертельное ДТП

В трагический понедельник он был за рулем «КамАЗа». Шофер наплевал на красный сигнал светофора и промчался по 540 км трассы Р-255 «Сибирь». Там дальнобойщик протаранил отечественную легковушку. Все, бывшие в ВАЗ-2112, погибли. Это 46-летний мужчина, сидевший за рулем автомобиля, и его пассажиры — 12-летний ребенок и 41-летняя женщина.