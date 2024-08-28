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Дальнобойщик из Башкирии попал в смертельное ДТП

Дальнобойщик из Башкирии попал в смертельное ДТП

28 августа 2024, 09:50
Фото: 1MI
Мужчине предъявлено обвинение в гибели трех человек, сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Смертельное ДТП с участием жителя Республики Башкортостан произошло на региональной трассе в Кузбассе в понедельник, 26 августа. Как считает следствие, виновник аварии — 58-летний мужчина из Башкирии. Дал ли он явку с повинной — не сообщается.

В трагический понедельник он был за рулем «КамАЗа». Шофер наплевал на красный сигнал светофора и промчался по 540 км трассы Р-255 «Сибирь». Там дальнобойщик протаранил отечественную легковушку. Все, бывшие в ВАЗ-2112, погибли. Это 46-летний мужчина, сидевший за рулем автомобиля, и его пассажиры — 12-летний ребенок и 41-летняя женщина.

Шофер из Башкирии уже задержан. Ему предъявлено обвинение. Сбор доказательств продолжается. Мужчине, в случае обвинительного приговора, грозит длительное заключение. Из-за наплевательства на правила дорожного движения погибла целая семья.

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Напомним, ранее в Башкирии шофер в результате ДТП сгорел в своей фуре.

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