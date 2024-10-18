mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 07:47

Published 18 октября, 07:47

Modified 18 октября, 08:10

Updated 18 октября, 08:10

Тело женщины обнаружили в согревшем доме в Башкортостане

Дитя войны погибла в Башкирии

18 октября 2024, 07:47
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Тело женщины обнаружили в согревшем доме в Башкортостане

В Альшеевском районе пожилая женщина стала жертвой бесжалостного пожара, сообщает в пятницу, 18 октября, Госкомитет РБ по ЧС.

Как стало известно, 17 октября вечером на улице Молодёжной в селе Раевский Альшеевского района вспыхнул мощный пожар, который привлек внимание экстренных служб. В результате быстро поступившего сообщения о возгорании на место происшествия выехали сотрудники МЧС России и другие службы.

К сожалению, при тушении огня в доме была обнаружена погибшая женщина 1942 года рождения — дитя войны, пережившая события Второй мировой войны. Стоит отметить, что имущество женщины так же было уничтожено огнем.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС
— Инструкторы Госкомитета РБ по ЧС прибыли на место происшествия для изучения обстоятельств инцидента и анализа ситуации с целью предотвращения подобных случаев в будущем, — сообщили в ведомстве.
Многодетная семья стала бездомной в Башкирии
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Иглинском районе страшный пожар оставил большую семью без крыши над головой.

Читайте также:
Суд в Башкирии «затрофеил» «Мерседес»Два пьяных туриста гоняли по БашкирииАвтохлам стал вещдоком в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Погибшие#Кумертау#МЧС России#Белебей#Инцидент#Мелеуз#Жертвы#Альшеевский район#Госкомитет РБ по ЧС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика