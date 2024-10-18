Дитя войны погибла в Башкирии

Posted 18 октября, 07:47
Published 18 октября, 07:47
Modified 18 октября, 08:10
Updated 18 октября, 08:10
Как стало известно, 17 октября вечером на улице Молодёжной в селе Раевский Альшеевского района вспыхнул мощный пожар, который привлек внимание экстренных служб. В результате быстро поступившего сообщения о возгорании на место происшествия выехали сотрудники МЧС России и другие службы.
К сожалению, при тушении огня в доме была обнаружена погибшая женщина 1942 года рождения — дитя войны, пережившая события Второй мировой войны. Стоит отметить, что имущество женщины так же было уничтожено огнем.
— Инструкторы Госкомитета РБ по ЧС прибыли на место происшествия для изучения обстоятельств инцидента и анализа ситуации с целью предотвращения подобных случаев в будущем, — сообщили в ведомстве.
Как ранее сообщал Mkset, в Иглинском районе страшный пожар оставил большую семью без крыши над головой.