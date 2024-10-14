Кровавая расправа из-за любви произошла в Башкирии

Ситуация накалилась до предела. Тогда ревнивец выстрелил в свою бывшую пассию и ее нового избранника. В порыве «страсти» он сбил мужчину на автомобиле, а затем, заметив, что женщина пытается подняться, выстрелил в нее еще раз. После чего ревнивец решил ретироваться с места преступления.