Кровавая расправа из-за любви произошла в Башкирии

Posted 14 октября, 07:38
Published 14 октября, 07:38
Modified 14 октября, 11:23
Updated 14 октября, 11:23
Мужчина, охваченный ревностью, решил, что его чувства требуют крайних мер. Как стало известно, в июле 2024 года наш «герой», вооружившись охотничьим ружьем, отправился в сторону села Маядык, где его возлюбленная прогуливалась с новым сожителем.
Ситуация накалилась до предела. Тогда ревнивец выстрелил в свою бывшую пассию и ее нового избранника. В порыве «страсти» он сбил мужчину на автомобиле, а затем, заметив, что женщина пытается подняться, выстрелил в нее еще раз. После чего ревнивец решил ретироваться с места преступления.
Здоровью пострадавших был причинен вред различной степени тяжести. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на убийство двух лиц. Сам же обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело было направлено в районный суд для рассмотрения по существу.
Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке мужчина охваченный чувством ревности в двум девушкам, решил стать вандалом.