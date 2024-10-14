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Posted 14 октября, 07:38

Published 14 октября, 07:38

Modified 14 октября, 11:23

Updated 14 октября, 11:23

Мужчина пытался убить двоих из-за измены в Башкирии

Кровавая расправа из-за любви произошла в Башкирии

14 октября 2024, 07:38
Фото: 1MI

Мужчина пытался убить двоих из-за измены в Башкирии

В Дюртюлинском районе мужчина устроил «охоту» на свою бывшую возлюбленную и ее нового бойфренда, сообщает в понедельник, 14 октября, прокуратура Республики.

Мужчина, охваченный ревностью, решил, что его чувства требуют крайних мер. Как стало известно, в июле 2024 года наш «герой», вооружившись охотничьим ружьем, отправился в сторону села Маядык, где его возлюбленная прогуливалась с новым сожителем.

Ситуация накалилась до предела. Тогда ревнивец выстрелил в свою бывшую пассию и ее нового избранника. В порыве «страсти» он сбил мужчину на автомобиле, а затем, заметив, что женщина пытается подняться, выстрелил в нее еще раз. После чего ревнивец решил ретироваться с места преступления.

Фото: Следком РБ

Здоровью пострадавших был причинен вред различной степени тяжести. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на убийство двух лиц. Сам же обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело было направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке мужчина охваченный чувством ревности в двум девушкам, решил стать вандалом.

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