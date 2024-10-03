Жесткая авария в Уфе — что известно о жертвах

Posted 3 октября, 09:24
Published 3 октября, 09:24
Modified 3 октября, 09:43
Updated 3 октября, 09:43
ДТП произошло в полдень 3 октября на улице Перспективной, где столкнулись три автомобиля: «ВАЗ-2115», «Рено Дастер» и «Лада Нива». По словам очевидцев, машины получили серьезные повреждения, а на месте происшествия работали несколько карет скорой помощи.
К сожалению, 75-летний водитель «Рено» и его 72-летняя пассажирка, супруга водителя, скончались от полученных травм до приезда медиков.
— На место аварии прибыл врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан подполковник полиции Олег Дмитриев, который координирует действия сотрудников ГИБДД и следит за установлением всех обстоятельств происшествия. Уже проводится расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства трагедии, — сообщил начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.