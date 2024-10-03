Жесткая авария в Уфе — что известно о жертвах

ДТП произошло в полдень 3 октября на улице Перспективной, где столкнулись три автомобиля: «ВАЗ-2115», «Рено Дастер» и «Лада Нива». По словам очевидцев, машины получили серьезные повреждения, а на месте происшествия работали несколько карет скорой помощи.