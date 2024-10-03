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Posted 3 октября, 09:24

Published 3 октября, 09:24

Modified 3 октября, 09:43

Updated 3 октября, 09:43

Супруги погибли в ДТП в Уфе

Жесткая авария в Уфе — что известно о жертвах

3 октября 2024, 09:24
Фото: Владимир Севастьянов

Супруги погибли в ДТП в Уфе

Смертельное ДТП произошло в районе Шакшинского моста, сообщает в четверг, 3 октября, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

ДТП произошло в полдень 3 октября на улице Перспективной, где столкнулись три автомобиля: «ВАЗ-2115», «Рено Дастер» и «Лада Нива». По словам очевидцев, машины получили серьезные повреждения, а на месте происшествия работали несколько карет скорой помощи.

К сожалению, 75-летний водитель «Рено» и его 72-летняя пассажирка, супруга водителя, скончались от полученных травм до приезда медиков.

Фото: Госавтоинспекция РБ

— На место аварии прибыл врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан подполковник полиции Олег Дмитриев, который координирует действия сотрудников ГИБДД и следит за установлением всех обстоятельств происшествия. Уже проводится расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства трагедии, — сообщил начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

Видео: Владимир Севастьянов.
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