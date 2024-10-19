Башкортостанец загадочно сгорел в «Гранте»

Posted 19 октября, 04:29
Published 19 октября, 04:29
Modified 19 октября, 04:31
Updated 19 октября, 04:31
Очевидцы в селе Азнаево сообщили «службе 112» об охваченном пламенем автомобиле, припаркованном в одном из дворов. Прибывшие на место спасатели принялись тушить возгорание.
Вскоре выяснилось, что на заднем сидении отечественной «Лады Гранты» находится человек. Спасти его было уже нельзя — мужчина успел отравиться угарным газом и получить множественные ожоги, несовместимые с жизнью. Личность погибшего пока не выяснена. Причины пожара пытаются выяснить дознаватель МЧС и следователи.