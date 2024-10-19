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Posted 19 октября, 04:29

Published 19 октября, 04:29

Modified 19 октября, 04:31

Updated 19 октября, 04:31

Башкортостанец загадочно сгорел в «Гранте»

Башкортостанец загадочно сгорел в «Гранте»

19 октября 2024, 04:29
Фото: МЧС по РБ
Пожар с трагическим исходом случился в Бижбулякском районе Башкирии — сообщили в региональном МЧС.

Очевидцы в селе Азнаево сообщили «службе 112» об охваченном пламенем автомобиле, припаркованном в одном из дворов. Прибывшие на место спасатели принялись тушить возгорание.

Вскоре выяснилось, что на заднем сидении отечественной «Лады Гранты» находится человек. Спасти его было уже нельзя — мужчина успел отравиться угарным газом и получить множественные ожоги, несовместимые с жизнью. Личность погибшего пока не выяснена. Причины пожара пытаются выяснить дознаватель МЧС и следователи.

Башкортостанец сгорел заживо
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Ранее Mkset сообщал о пожаре с трагическим исходом в Белебее.

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