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Posted 24 сентября, 21:22

Published 24 сентября, 21:22

Modified 25 сентября, 07:48

Updated 25 сентября, 07:48

Визит медведя в башкирскую деревню закончился жертвами

Визит медведя в башкирскую деревню закончился жертвами

24 сентября 2024, 21:22
Фото: соцсети
Сюжет
Башкирия
Случай нападения опасного лесного хищника зафиксировали в Бурзянском районе Башкортостана, сообщили во вторник, 24 сентября, очевидцы.

Как утверждают жители села Иргизлы в Бурзянском районе Башкортостана, встретиться с медведем не посчастливилось корове, живущей в одном из местных хозяйств. Косопалый подстерёг беззащитную бурёнку, когда та отошла на водопой — хищник тут же набросился на домашний скот и растерзал свою добычу.

Очевидец успел лишь поймать произошедшее в объектив и ретироваться. В соцсетях между тем отметили смелость оператора, решившего так близко подойти к медведю во время трапезы.

Хабирова просят спасти сельчан от медведей
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Ранее Mkset сообщал о случае нападения медведей на домашних животных в Белорецком районе Башкирии. За помощью сельчанам пришлось обращаться к самому главе Республики.

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