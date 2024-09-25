Визит медведя в башкирскую деревню закончился жертвами

Posted 24 сентября, 21:22
Published 24 сентября, 21:22
Modified 25 сентября, 07:48
Updated 25 сентября, 07:48
Как утверждают жители села Иргизлы в Бурзянском районе Башкортостана, встретиться с медведем не посчастливилось корове, живущей в одном из местных хозяйств. Косопалый подстерёг беззащитную бурёнку, когда та отошла на водопой — хищник тут же набросился на домашний скот и растерзал свою добычу.
Очевидец успел лишь поймать произошедшее в объектив и ретироваться. В соцсетях между тем отметили смелость оператора, решившего так близко подойти к медведю во время трапезы.
Ранее Mkset сообщал о случае нападения медведей на домашних животных в Белорецком районе Башкирии. За помощью сельчанам пришлось обращаться к самому главе Республики.