Визит медведя в башкирскую деревню закончился жертвами

Как утверждают жители села Иргизлы в Бурзянском районе Башкортостана, встретиться с медведем не посчастливилось корове, живущей в одном из местных хозяйств. Косопалый подстерёг беззащитную бурёнку, когда та отошла на водопой — хищник тут же набросился на домашний скот и растерзал свою добычу.