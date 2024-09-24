Бригада строителей поднимает из руин взорванный дом в Башкирии

Posted 24 сентября, 16:32
Published 24 сентября, 16:32
Modified 24 сентября, 16:34
Updated 24 сентября, 16:34
Третий месяц в Стерлитамаке идет ремонт разрушенного взрывом газа подъезда дома №150 по улице Артема. Как известно, тогда в результате неосторожного обращения с коммунальным топливом погибла жившая в квартире женщина. В результате взрыва пострадали сотрудники газовой службы, которые прибыли на вызов по поводу неполадок в системе. Как позже выяснили проверки Госинспекции труда, причина взрыва во многоэтажке в Стерлитамаке — самовольная неквалифицированная замена газовой плиты.
Пока в подъезде можно жить лишь местами: не все его помещения и квартиры полностью пригодны к эксплуатации. После взрыва дом обследовали. Пораженный взрывом газа подъезд решили не расселять, а ремонтировать. Ход работ во время объезда городских строек осмотрели сотрудники мэрии Стерлитамака.
— В доме №150 по улице Артёма ремонт выполняет компания «УралСтройГрупп». На объекте ежедневно работают до 25 человек. Сейчас производится вязка армокаркаса. Также рабочие производят усиление стен металлическими конструкциями. Работу ежедневно контролирует инициативная группа жителей подъезда, — указано в сообщении городской администрации.
Добавим, что на время восстановления подъезда владельцев жилья в нем частично освободили от коммунальных платежей.