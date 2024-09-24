Бригада строителей поднимает из руин взорванный дом в Башкирии

Пока в подъезде можно жить лишь местами: не все его помещения и квартиры полностью пригодны к эксплуатации. После взрыва дом обследовали. Пораженный взрывом газа подъезд решили не расселять, а ремонтировать. Ход работ во время объезда городских строек осмотрели сотрудники мэрии Стерлитамака.



— В доме №150 по улице Артёма ремонт выполняет компания «УралСтройГрупп». На объекте ежедневно работают до 25 человек. Сейчас производится вязка армокаркаса. Также рабочие производят усиление стен металлическими конструкциями. Работу ежедневно контролирует инициативная группа жителей подъезда, — указано в сообщении городской администрации.



Добавим, что на время восстановления подъезда владельцев жилья в нем частично освободили от коммунальных платежей.