Многодетная мать погубила малышей в Башкирии

Екатеринбурженка Дарья Рамазанова, работавшая риелтором, стала виновницей страшной трагедии, произошедшей 16 марта 2024 года на трассе Бирск-Тастуба-Сатка. Возвращавшись домой с детьми, женщина не справилась с управлением своего автомобиля «Лада Гранта» и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Nissan Tiida. Удар был настолько сильным, что «Ладу Гранту» разорвало пополам. К сожалению, ее сын и дочка, возрастом всего 3 и 5 лет, погибли на месте.