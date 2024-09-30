Многодетная мать погубила малышей в Башкирии

Posted 30 сентября, 11:38
Published 30 сентября, 11:38
Modified 30 сентября, 12:20
Updated 30 сентября, 12:20
Екатеринбурженка Дарья Рамазанова, работавшая риелтором, стала виновницей страшной трагедии, произошедшей 16 марта 2024 года на трассе Бирск-Тастуба-Сатка. Возвращавшись домой с детьми, женщина не справилась с управлением своего автомобиля «Лада Гранта» и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Nissan Tiida. Удар был настолько сильным, что «Ладу Гранту» разорвало пополам. К сожалению, ее сын и дочка, возрастом всего 3 и 5 лет, погибли на месте.
Согласно заключению экспертов, мальчик умер от «травматической ампутации мозга», а девочка — от диффузной травмы головного мозга. Сама Дарья и ее двухлетний ребенок остались невредимыми.
После трагедии полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть двух или более лиц. Суд, рассматривая дело, учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние Рамазановой и наличие на иждивении малолетнего ребенка.
В итоге Дарье Рамазанове назначили наказание в виде двух с половиной лет в колонии-поселения и запретили управлять автомобилем на два года.
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