Такси разбилось в Уфе — есть жертвы

Posted 29 октября, 11:53
Published 29 октября, 11:53
Modified 29 октября, 11:56
Updated 29 октября, 11:56
Трагическое ДТП случилось на выезде из Уфы. Там автомобиль такси, «Форд», врезался в стоящую машину. Жертвой аварии стала пассажирка такси.
— По предварительной информации, автомобилист, управлявший автомобилем марки «Форд Фиеста», двигался по Затонскому шоссе в сторону Уфы и столкнулся с припаркованным в том же направлении автомобилем «Хендай Солярис». В результате аварии пассажир оказавшегося в аварии «Форда» от полученных травм скончался на месте инцидента. В связи с происшествием начато расследование, — сообщает Госавтоинспекция Уфы.
Напомним, ранее власти обратились к автомобилистам Уфы с призывом переобуть транспорт в зимнюю резину.