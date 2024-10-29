Такси разбилось в Уфе — есть жертвы

— По предварительной информации, автомобилист, управлявший автомобилем марки «Форд Фиеста», двигался по Затонскому шоссе в сторону Уфы и столкнулся с припаркованным в том же направлении автомобилем «Хендай Солярис». В результате аварии пассажир оказавшегося в аварии «Форда» от полученных травм скончался на месте инцидента. В связи с происшествием начато расследование, — сообщает Госавтоинспекция Уфы.