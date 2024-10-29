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Posted 29 октября, 11:53

Published 29 октября, 11:53

Modified 29 октября, 11:56

Updated 29 октября, 11:56

Пассажир такси погибла в Уфе

Такси разбилось в Уфе — есть жертвы

29 октября 2024, 11:53
Фото: ГАИ Уфы.

Пассажир такси погибла в Уфе

Смертельная авария с участием автомобиля частного извозчика произошла днем во вторник, 29 октября, сообщает ГАИ Уфы.

Трагическое ДТП случилось на выезде из Уфы. Там автомобиль такси, «Форд», врезался в стоящую машину. Жертвой аварии стала пассажирка такси.

— По предварительной информации, автомобилист, управлявший автомобилем марки «Форд Фиеста», двигался по Затонскому шоссе в сторону Уфы и столкнулся с припаркованным в том же направлении автомобилем «Хендай Солярис». В результате аварии пассажир оказавшегося в аварии «Форда» от полученных травм скончался на месте инцидента. В связи с происшествием начато расследование, — сообщает Госавтоинспекция Уфы.

ГАИ Уфы

Напомним, ранее власти обратились к автомобилистам Уфы с призывом переобуть транспорт в зимнюю резину.

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