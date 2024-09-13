Знаменитый рынок подожгли в Уфе из-за страховки — Telegram-каналы

Posted 13 сентября, 18:04
Published 13 сентября, 18:04
Modified 13 сентября, 18:26
Updated 13 сентября, 18:26
Вечером, 9 сентября 2022 года, жители Уфы стали свидетелями трагического события — крупного пожара в торговом центре «Меркурий». Огонь быстро охватил верхние этажи здания. С тех пор прошло два года, и только сейчас следственные материалы раскрыли правду: пожар был преднамеренным поджогом.
Как установили правоохранительные органы, группа неизвестных лиц забралась на крышу центра и с помощью легковоспламеняющейся жидкости устроила настоящий кошмар для горожан. Убедившись в отсутствии людей поблизости, злоумышленники разлили горючую смесь и бросили спичку. После этого они бесследно исчезли. Площадь возгорания составила более 5 тысяч квадратных метров, а ликвидация огня заняла целых полтора дня и потребовала привлечения специальной техники, включая пожарный вертолет.
На момент происшествия в торговом центре были зафиксированы несколько тревожных моментов: незадолго до ЧП сменился охранник, а датчики дыма находились на ремонте. Это обстоятельство стало одним из факторов, способствовавших быстрому распространению пламени.
Коммерсанты не сидели сложа руки: они образовали цепочку и передавали друг другу товары из пылающего помещения. Однако не обошлось без мародеров — к «Меркурию» подтянулись полицейские силы и Росгвардия для обеспечения порядка на месте происшествия.