Знаменитый рынок подожгли в Уфе из-за страховки — Telegram-каналы

Как установили правоохранительные органы, группа неизвестных лиц забралась на крышу центра и с помощью легковоспламеняющейся жидкости устроила настоящий кошмар для горожан. Убедившись в отсутствии людей поблизости, злоумышленники разлили горючую смесь и бросили спичку. После этого они бесследно исчезли. Площадь возгорания составила более 5 тысяч квадратных метров, а ликвидация огня заняла целых полтора дня и потребовала привлечения специальной техники, включая пожарный вертолет.