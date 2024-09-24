Три иномарки всмятку в Башкирии — что известно о жертвах

UPD: Как сообщает Госавтоинспекция РБ, проезжая мимо места аварии, водитель автомобиля Volkswagen Polo наехал на пассажира Nissan, который стоял на обочине. В результате чего пешеход скончался на месте. Прокуратура взяла на себя контроль за выяснением всех обстоятельств и принятием процессуального решения по этому делу.