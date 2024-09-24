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Posted 24 сентября, 08:10

Published 24 сентября, 08:10

Modified 24 сентября, 11:24

Updated 24 сентября, 11:24

Три иномарки всмятку в Башкирии — что известно о жертвах

Три иномарки всмятку в Башкирии — что известно о жертвах

24 сентября 2024, 08:10
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Сюжет
Башкирия
ДТП произошло на трассе Уфа-Инзер-Белорецк, сообщает во вторник, 24 сентября, Госкомитет РБ по ЧС.

Вечером в понедельник, 23 сентября, на участке дороги вблизи деревни Бердагулово Белорецкого района столкнулись три автомобиля: Chevrolet Lacetti, Lada Largus и Nissan Almera. По предварительной информации, причиной аварии могло стать нарушение правил дорожного движения, однако точные обстоятельства происшествия пока устанавливаются.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

По прибытию на место происшествия, пожарные Госкомитета РБ по ЧС отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы предотвратить возможное возгорание. Спасатели оказали первую помощь пострадавшим и передали их бригаде скорой медицинской помощи. К сожалению, несмотря на все усилия, один из участников ДТП, мужчина 1978 года рождения, скончался на месте.

Два других пострадавших — мужчина 1985 года рождения и женщина 1969 года рождения — были срочно доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

UPD: Как сообщает Госавтоинспекция РБ, проезжая мимо места аварии, водитель автомобиля Volkswagen Polo наехал на пассажира Nissan, который стоял на обочине. В результате чего пешеход скончался на месте. Прокуратура взяла на себя контроль за выяснением всех обстоятельств и принятием процессуального решения по этому делу.

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