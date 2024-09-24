Три иномарки всмятку в Башкирии — что известно о жертвах

Posted 24 сентября, 08:10
Published 24 сентября, 08:10
Modified 24 сентября, 11:24
Updated 24 сентября, 11:24
Вечером в понедельник, 23 сентября, на участке дороги вблизи деревни Бердагулово Белорецкого района столкнулись три автомобиля: Chevrolet Lacetti, Lada Largus и Nissan Almera. По предварительной информации, причиной аварии могло стать нарушение правил дорожного движения, однако точные обстоятельства происшествия пока устанавливаются.
По прибытию на место происшествия, пожарные Госкомитета РБ по ЧС отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы предотвратить возможное возгорание. Спасатели оказали первую помощь пострадавшим и передали их бригаде скорой медицинской помощи. К сожалению, несмотря на все усилия, один из участников ДТП, мужчина 1978 года рождения, скончался на месте.
Два других пострадавших — мужчина 1985 года рождения и женщина 1969 года рождения — были срочно доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
UPD: Как сообщает Госавтоинспекция РБ, проезжая мимо места аварии, водитель автомобиля Volkswagen Polo наехал на пассажира Nissan, который стоял на обочине. В результате чего пешеход скончался на месте. Прокуратура взяла на себя контроль за выяснением всех обстоятельств и принятием процессуального решения по этому делу.