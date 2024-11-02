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Posted 2 ноября, 09:41

Published 2 ноября, 09:41

Modified 2 ноября, 09:43

Updated 2 ноября, 09:43

В Башкирии многодетная семья лишилась дома — есть жертвы

В Башкирии многодетная семья лишилась дома — есть жертвы

2 ноября 2024, 09:41
Фото: МЧС России.
В Бураевском районе сильный огонь полностью уничтожил дом большой семьи, сообщает в субботу, 2 ноября, МЧС России.

В пожаре в деревне Каинлыково, сгорел жилой бревенчатый дом. По предварительным данным, огонь начал распространяться из чулана, где хозяин дома регулярно курил. Однако, несмотря на усилия огнеборцев МЧС России и добровольцев, не удалось избежать человеческих жертв: при разборе обрушившихся конструкций был найден погибший 46-летний мужчина.

Как стало известно, накануне пожара его жена с четырьмя детьми успела уехать к родственникам. Теперь им предстоит временно жить у близких людей, пока они не найдут новое жильё или не восстановят утраченный дом. На данный момент ведется расследование причин возгорания.

Фото: МЧС России

Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке в результате сильного пожара, спасатели вывели из огненного плена 16 человек, среди которых были четверо детей.

Жителей Башкирии эвакуировали спасатели
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