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Страшный пожар унёс жизнь мужчины в Башкирии

Страшный пожар унёс жизнь мужчины в Башкирии

27 августа 2024, 04:22
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Вечером, 26 августа, в городе Мелеуз разгорелся пожар, который унес жизнь пожилого мужчины, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

По информации, поступившей в единую дежурную диспетчерскую службу, огонь охватил частный дом. Сразу после получения сигнала на место происшествия выехали экстренные службы. Пламя удалось локализовать и потушить.

Однако, во время проведения операций по тушению огня, в доме было найдено тело мужчины 1963 года рождения. На данный момент причины возгорания остаются неизвестными, и следственные органы начали работу над установлением всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в понедельник, 26 июня, в Дёмском районе Уфы в СНТ «Ветеран-2» произошёл пожар, унёсший жизнь 77-летнего мужчины. Огонь охватил двухэтажный дом площадью 120 квадратных метров.

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