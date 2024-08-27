Страшный пожар унёс жизнь мужчины в Башкирии

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
По информации, поступившей в единую дежурную диспетчерскую службу, огонь охватил частный дом. Сразу после получения сигнала на место происшествия выехали экстренные службы. Пламя удалось локализовать и потушить.
Однако, во время проведения операций по тушению огня, в доме было найдено тело мужчины 1963 года рождения. На данный момент причины возгорания остаются неизвестными, и следственные органы начали работу над установлением всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в понедельник, 26 июня, в Дёмском районе Уфы в СНТ «Ветеран-2» произошёл пожар, унёсший жизнь 77-летнего мужчины. Огонь охватил двухэтажный дом площадью 120 квадратных метров.