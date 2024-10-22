Взяточничество

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Октябрь
«Оборотня в погонах» освободят в Башкирии
22 октября, 20:23
Мэр Сибая позорно перенервничал
13 октября, 13:13
Силовики взяли начальницу уфимских приставов
11 октября, 08:01
Что известно о скандальном деле вице-премьера Башкирии
5 октября, 06:26
«Оборотня в погонах» из Башкирии осудят за взятку
2 октября, 15:36
Вице-спикера Башкирии арестовали в Москве
1 октября, 14:46
Сентябрь
Школьники избили старика в Башкирии
29 сентября, 12:25
Начальника полиции арестовали в Уфе
25 сентября, 13:24
Силовики обыскали дома вороватых полицейских из Башкирии
24 сентября, 13:53
Высокопоставленных полицейских задержали в Башкирии
24 сентября, 13:31
Купить больничный в Башкирии — ₽5000
23 сентября, 17:22
Полицейские «поставили на бабки» жителя Башкирии
21 сентября, 05:31
Видео. Адвокат оказался пешкой коррупции в Башкирии
20 сентября, 12:41
Август
Школы Башкирии погрязли в коррупции
27 августа, 14:38
Заведующая детсада девять лет воровала деньги «на шторы» в Башкирии
26 августа, 17:54
Экс-мэра Межгорья отправят в колонию
21 августа, 10:58
Задержанный в трусах проректор останется под арестом в Башкирии
20 августа, 12:10
Аудитора Газпрома взяла ФСБ в Башкирии
19 августа, 11:30
Ветеринара из Башкирии будут судить за тёлочек
14 августа, 05:53
Ветеринара посадят за тёлочек в Башкирии
1 августа, 08:50

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