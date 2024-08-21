Экс-мэра Межгорья отправят в колонию

Чиновнику назначили полтора года лишения свободы — срок этот ему предстоит отбывать в колонии общего режима. В зале суда бывшего градоначальника взяли под стражу и заковали в наручники. Между тем в законную силу решение суда пока не вступило, стороны могут его обжаловать. Свою вину Калугин признал.