Экс-мэра Межгорья отправят в колонию

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Напомним, чиновника задержали летом 2023 года. Калугина обвинили в незаконном присвоении более ₽150 тысяч. При этом в разных источниках фигурировала и сумма в ₽1,2 млн.
Чиновнику назначили полтора года лишения свободы — срок этот ему предстоит отбывать в колонии общего режима. В зале суда бывшего градоначальника взяли под стражу и заковали в наручники. Между тем в законную силу решение суда пока не вступило, стороны могут его обжаловать. Свою вину Калугин признал.
Главой администрации закрытого военного городка подсудимый стал в апреле 2021 года. До этого Калугин работал заместителем прежнего мэра Межгорья.