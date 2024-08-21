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Экс-мэра Межгорья отправят в колонию

Экс-мэра Межгорья отправят в колонию

21 августа 2024, 10:58
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Суд в Башкирии вынес приговор бывшему и. о. главы администрации закрытого города Вячеславу Калугину, сообщают башкортостанское управление Следственного комитета и прокуратура.

Напомним, чиновника задержали летом 2023 года. Калугина обвинили в незаконном присвоении более ₽150 тысяч. При этом в разных источниках фигурировала и сумма в ₽1,2 млн.

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Чиновнику назначили полтора года лишения свободы — срок этот ему предстоит отбывать в колонии общего режима. В зале суда бывшего градоначальника взяли под стражу и заковали в наручники. Между тем в законную силу решение суда пока не вступило, стороны могут его обжаловать. Свою вину Калугин признал.

Главой администрации закрытого военного городка подсудимый стал в апреле 2021 года. До этого Калугин работал заместителем прежнего мэра Межгорья.

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