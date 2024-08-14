Ветеринара из Башкирии будут судить за тёлочек

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Как утверждают правоохранители, заведующий местной ветстанцией продавал знакомому бизнесмену разрешения на убой скота. При этом осмотр животных ветеринар не проводил. Закрыл медик и глаза на соблюдение санитарных требований в специальных помещениях для умерщвления животных.
Начальник учреждения признал вину во взяточничестве и совершении служебного подлога. Его дело отправили в суд.
Ранее в Абзелиловском районе Башкирии наводнение смыло стадо коров. Картина сплавляющихся по водоёму животных впечатлила местных жителей.