Ветеринара из Башкирии будут судить за тёлочек

Как утверждают правоохранители, заведующий местной ветстанцией продавал знакомому бизнесмену разрешения на убой скота. При этом осмотр животных ветеринар не проводил. Закрыл медик и глаза на соблюдение санитарных требований в специальных помещениях для умерщвления животных.