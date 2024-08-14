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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Ветеринара из Башкирии будут судить за тёлочек

Ветеринара из Башкирии будут судить за тёлочек

14 августа 2024, 05:53
Фото: 1MI
На медработника в Чишминском районе завели уголовное дело сразу по двум статьям, сообщили в башкортостанском управлении Следственного комитета.

Как утверждают правоохранители, заведующий местной ветстанцией продавал знакомому бизнесмену разрешения на убой скота. При этом осмотр животных ветеринар не проводил. Закрыл медик и глаза на соблюдение санитарных требований в специальных помещениях для умерщвления животных.

Начальник учреждения признал вину во взяточничестве и совершении служебного подлога. Его дело отправили в суд.

Стадо коров смыло наводнением в Башкирии
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Ранее в Абзелиловском районе Башкирии наводнение смыло стадо коров. Картина сплавляющихся по водоёму животных впечатлила местных жителей.

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