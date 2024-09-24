Высокопоставленных полицейских задержали в Башкирии

Девушка еще зимой 2023 года писала заявление в УСБ МВД, но как сообщила Орловская, проверку в отношении руководства отдела полиции по городу Октябрьский тогда проводить не стали. Возможно, задержанные высокопоставленные сотрудники МВД Октябрьского имели прямое отношение к делу девушки, героини статьи Mkset. Можно предположить, что по заявлению Орловской в отношении руководства отдела полиции будет проведена проверка.