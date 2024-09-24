mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 13:31

Published 24 сентября, 13:31

Modified 24 сентября, 14:55

Updated 24 сентября, 14:55

Высокопоставленных полицейских задержали в Башкирии

Высокопоставленных полицейских задержали в Башкирии

24 сентября 2024, 13:31
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Обвинения предъявлены начальнику отдела МВД и начальнику Следственного подразделения МВД России по Октябрьскому, сообщил источник Мксеть вечером 24 сентября.

Накануне правоохранители предъявили обвинения начальнику отдела МВД по Октябрьскому подполковнику Ильнуру Абдуллину и подполковнику юстиции руководителю следственного отдела Эльмире Фаритовой. Накануне в их домах и кабинетах прошли обыски. Предварительно известно, что следствие вменяет получение взятки в особо крупном размере и мошенничество.

Ранее редакция Mkset писала о маме двоих детей из Октябрьского, которую обвинили в хищении четырех миллионов рублей» и ИП «Вайсброт». Однако при детальном изучении уголовного дела редакцией издания было обнаружено множество несостыковок допущенных следствием, из-за чего можно предположить, что оно сфабриковано.

Девушка еще зимой 2023 года писала заявление в УСБ МВД, но как сообщила Орловская, проверку в отношении руководства отдела полиции по городу Октябрьский тогда проводить не стали. Возможно, задержанные высокопоставленные сотрудники МВД Октябрьского имели прямое отношение к делу девушки, героини статьи Mkset. Можно предположить, что по заявлению Орловской в отношении руководства отдела полиции будет проведена проверка.

— Подразделением собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан проводит комплекс мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке, — ответили на запрос редакции в региональном МВД.

Mkset также направил запрос в башкортостанское управление Следственного комитета России.

Маму двоих детей из Башкирии обвинили в хищении четырех миллионов рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Маму двоих детей из Башкирии обвинили в хищении четырех миллионов рублей
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Мвд#Коррупция#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Полицейские#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#МВД России#Взяточничество#МВД Башкирии
Подпишитесь
Популярное