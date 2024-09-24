Высокопоставленных полицейских задержали в Башкирии

Posted 24 сентября, 13:31
Published 24 сентября, 13:31
Modified 24 сентября, 14:55
Updated 24 сентября, 14:55
Накануне правоохранители предъявили обвинения начальнику отдела МВД по Октябрьскому подполковнику Ильнуру Абдуллину и подполковнику юстиции руководителю следственного отдела Эльмире Фаритовой. Накануне в их домах и кабинетах прошли обыски. Предварительно известно, что следствие вменяет получение взятки в особо крупном размере и мошенничество.
Ранее редакция Mkset писала о маме двоих детей из Октябрьского, которую обвинили в хищении четырех миллионов рублей» и ИП «Вайсброт». Однако при детальном изучении уголовного дела редакцией издания было обнаружено множество несостыковок допущенных следствием, из-за чего можно предположить, что оно сфабриковано.
Девушка еще зимой 2023 года писала заявление в УСБ МВД, но как сообщила Орловская, проверку в отношении руководства отдела полиции по городу Октябрьский тогда проводить не стали. Возможно, задержанные высокопоставленные сотрудники МВД Октябрьского имели прямое отношение к делу девушки, героини статьи Mkset. Можно предположить, что по заявлению Орловской в отношении руководства отдела полиции будет проведена проверка.
— Подразделением собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан проводит комплекс мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке, — ответили на запрос редакции в региональном МВД.
Mkset также направил запрос в башкортостанское управление Следственного комитета России.