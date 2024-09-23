Купить больничный в Башкирии — ₽5000

Posted 23 сентября, 17:22
Published 23 сентября, 17:22
Modified 23 сентября, 18:26
Updated 23 сентября, 18:26
К услугам врача, решившего монетизировать своё служебное положение, успели прибегнуть трое недобросовестных работников. При этом обращались они к специалисту регулярно — всего за два года своим «постоянным клиентам» подсудимый успел оформить 12 больничных. За услуги мужчина получил от них в общей сумме ₽60 000, или примерно по ₽5 000 за каждый фиктивный лист нетрудоспособности.
На врача завели два уголовных дела — за взяточничество и служебный подлог. Мужчину приговорили к пяти годам условно с трёхлетним испытательным сроком. С самих взяткодателей могут также потребовать суммы, выплаченные ими за услуги подсудимого — соответствующие ходатайства уже подготовила прокуратура.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии одна из больниц более полугода не платила своим сотрудникам.