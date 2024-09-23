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Posted 23 сентября, 17:22

Published 23 сентября, 17:22

Modified 23 сентября, 18:26

Updated 23 сентября, 18:26

Купить больничный в Башкирии — ₽5000

Купить больничный в Башкирии — ₽5000

23 сентября 2024, 17:22
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Липовыми справками о нетрудоспособности торговал сотрудник больницы в Баймакском районе Башкортостана, сообщили понедельник, 23 сентября, в региональной прокуратуре.

К услугам врача, решившего монетизировать своё служебное положение, успели прибегнуть трое недобросовестных работников. При этом обращались они к специалисту регулярно — всего за два года своим «постоянным клиентам» подсудимый успел оформить 12 больничных. За услуги мужчина получил от них в общей сумме ₽60 000, или примерно по ₽5 000 за каждый фиктивный лист нетрудоспособности.

На врача завели два уголовных дела — за взяточничество и служебный подлог. Мужчину приговорили к пяти годам условно с трёхлетним испытательным сроком. С самих взяткодателей могут также потребовать суммы, выплаченные ими за услуги подсудимого — соответствующие ходатайства уже подготовила прокуратура.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии одна из больниц более полугода не платила своим сотрудникам.

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