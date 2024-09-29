Школьники избили старика в Башкирии

Как сообщили в башкортостанской прокуратуре, с кадрами уже ознакомились правоохранительные органы. Сейчас стражи порядка ведут проверку и ищут всех участников записи. В местном управлении Следственного комитета проинформировали о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Впрочем, ответственность по ней несут лишь с шестнадцатилетнего возраста, однако при отягчающих обстоятельствах — например, совершении преступления группой лиц — привлечь по статье могут и в 14 лет.