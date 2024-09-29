Школьники избили старика в Башкирии

Posted 29 сентября, 12:25
Published 29 сентября, 12:25
Modified 29 сентября, 14:54
Updated 29 сентября, 14:54
Как видно на записи, снятой очевидцем из окна многоэтажки, большая компания подростков по очереди кидается на пожилого мужчину. Пенсионер в конце концов валится с ног, однако и на этом побои не прекращаются — в конце концов зачинщиков драки прогоняет прохожая женщина.
Что именно послужило причиной конфликта — едва ли можно понять по видео. «Инсайдерские» Telegram-каналы утверждают, якобы дети решили поразвлечься, донимая мужчину словесно, а после недолгой перепалки решили толпой забить его.
Как сообщили в башкортостанской прокуратуре, с кадрами уже ознакомились правоохранительные органы. Сейчас стражи порядка ведут проверку и ищут всех участников записи. В местном управлении Следственного комитета проинформировали о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Впрочем, ответственность по ней несут лишь с шестнадцатилетнего возраста, однако при отягчающих обстоятельствах — например, совершении преступления группой лиц — привлечь по статье могут и в 14 лет.
UPD: Работу следователей по проверке инцидента поставил на контроль председатель СК Александр Бастрыкин, информирует пресс-служба ведомства.
В сентябре 2024 года Октябрьский не сходит с криминальных сводок: ранее силовиками, как сообщал Mkset, был задержан начальник местного управления МВД вместе со своим заместителем. Высокопоставленных полицейских обвиняют в крупном взяточничестве.
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