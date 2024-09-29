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Posted 29 сентября, 12:25

Published 29 сентября, 12:25

Modified 29 сентября, 14:54

Updated 29 сентября, 14:54

Нападением школьников на пенсионера занялся СК Башкирии

Школьники избили старика в Башкирии

29 сентября 2024, 12:25
Фото: Readovka / Telegram

Нападением школьников на пенсионера занялся СК Башкирии

Сюжет
Башкирия
Telegram-каналы публикуют кадры жестокого избиения пенсионера в провинциальном Октябрьском в воскресенье, 29 сентября.

Как видно на записи, снятой очевидцем из окна многоэтажки, большая компания подростков по очереди кидается на пожилого мужчину. Пенсионер в конце концов валится с ног, однако и на этом побои не прекращаются — в конце концов зачинщиков драки прогоняет прохожая женщина.

Что именно послужило причиной конфликта — едва ли можно понять по видео. «Инсайдерские» Telegram-каналы утверждают, якобы дети решили поразвлечься, донимая мужчину словесно, а после недолгой перепалки решили толпой забить его.

Как сообщили в башкортостанской прокуратуре, с кадрами уже ознакомились правоохранительные органы. Сейчас стражи порядка ведут проверку и ищут всех участников записи. В местном управлении Следственного комитета проинформировали о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Впрочем, ответственность по ней несут лишь с шестнадцатилетнего возраста, однако при отягчающих обстоятельствах — например, совершении преступления группой лиц — привлечь по статье могут и в 14 лет.

UPD: Работу следователей по проверке инцидента поставил на контроль председатель СК Александр Бастрыкин, информирует пресс-служба ведомства.

Видео: Readovka / Telegram.

В сентябре 2024 года Октябрьский не сходит с криминальных сводок: ранее силовиками, как сообщал Mkset, был задержан начальник местного управления МВД вместе со своим заместителем. Высокопоставленных полицейских обвиняют в крупном взяточничестве.

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