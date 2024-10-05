Что известно о скандальном деле вице-премьера Башкирии

Posted 5 октября, 06:26
Published 5 октября, 06:26
Modified 5 октября, 06:28
Updated 5 октября, 06:28
Глядя на кадры из зала суда, которые публиковала пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, Марзаева едва ли можно назвать раскаивающимся. О признании им своей вины пока не сообщалось. В суде член команды Радия Хабирова улыбался и всем видом пытался показать свою насмешку над происходящим, видимо, желая указать на безосновательность обвинений.
Отметим, что дело Марзаева, судя по всему, может быть связано с задержанием другой важной фигуры из высоких кабинетов Башкортостана — Александра Клебанова, экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Республики. По информации ТАСС, бывший чиновник уже дал показания на своего бывшего коллегу о получении им взятки в особо крупном размере. В разных источниках публикуется информация и о том, что взятки Марзаеву якобы и «носил» сам Клебанов.
Напомним, экс-главу башкирского Минтранса задержали в мае 2024 года. Как сообщал Mkset, ему также инкриминировали взяточничество «в особо крупном». Получив весть о задержании подчинённого, Хабиров тут же принял решение об увольнении Клебанова.
Интересно заметить, что незадолго до задержания Марзаева Хабиров переписал некоторые положения в законодательстве, касающиеся коррупции. В документе говорилось о работе комиссий по этике — согласно поправкам, если она найдет конфликт интересов в заявлении о предполагаемом факте коррупции, то должна представить мотивированное заключение и дать рекомендации по пресечению подобных прецедентов.
Некоторые подробности о том, как живёт и. о. вице-премьера Башкирии и его семья, публиковал портал Life.ru.
Декларации задержанного чиновника едва ли могут рассказать много о его состоянии, хотя и скромным его назвать нельзя — в документах, как минимум, значатся две квартиры: в Уфе и Москве. Так, столичная жилплощадь оценивается в ₽40 млн, а та, что располагается ближе к месту работы чиновника — в два раза меньше, ₽20 млн.
Куда больший интерес может представлять информация о доходах его семьи. Отметим, сам Марзаев является многодетным отцом — у него три сына и дочь.
Инсайдерские Telegram-каналы заявляли, что младшему ребёнку чиновника ещё не исполнилось 18 лет. Он якобы занимался организацией вечеринок в клубе My Bar — заведение в 2023 году оказалось в центре громкого скандала с отравлением 12-летней девочки алкоголем. Интересно, что само мероприятие при этом позиционировалось как безалкогольное. В сети публиковалась и информация об интересных подробностях жизни Марзаева-младшего в соцсетях: подросток якобы часто хвастался роскошью, пачками денег и дорогим транспортом. В настоящий момент Telegram-канал юноши недоступен для просмотра или удалён.
Ещё один сын Марзаева, по данным портала Life.ru, владеет ИП в сфере рыболовства и гостиничного бизнеса. Он держит отель «Лермонтовская скала», ночь в котором обойдётся в ₽5,5 тысяч за сутки. Ранее он сдавал комнаты в особняке, расположенном неподалёку от гостиницы. Сейчас заселиться туда не получится, сам дом продаётся за ₽32 млн.
Третий сын чиновника официально занимается бизнесом поскромнее — перепродаёт одежду на известном маркетплейсе и владеет ИП в сфере ресторанного бизнеса. Предположительно, по сей день неформально связан с компанией «Геоэко», которое в настоящий момент переписано на третьих лиц.
Связей с бизнесом при этом не имеет дочь Марзаева, которая стала налоговиком.