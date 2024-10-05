Что известно о скандальном деле вице-премьера Башкирии

Инсайдерские Telegram-каналы заявляли, что младшему ребёнку чиновника ещё не исполнилось 18 лет. Он якобы занимался организацией вечеринок в клубе My Bar — заведение в 2023 году оказалось в центре громкого скандала с отравлением 12-летней девочки алкоголем. Интересно, что само мероприятие при этом позиционировалось как безалкогольное. В сети публиковалась и информация об интересных подробностях жизни Марзаева-младшего в соцсетях: подросток якобы часто хвастался роскошью, пачками денег и дорогим транспортом. В настоящий момент Telegram-канал юноши недоступен для просмотра или удалён.