mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 06:26

Published 5 октября, 06:26

Modified 5 октября, 06:28

Updated 5 октября, 06:28

Что известно о скандальном деле вице-премьера Башкирии

Что известно о скандальном деле вице-премьера Башкирии

5 октября 2024, 06:26
Фото: соцсети Алана Марзаева
Всё больше изобличающих подробностей публикуется в СМИ о деятельности Алана Марзаева и обвинениях в его сторону. Mkset собирает всё об уголовном преследовании одного из самых близких соратников главы Республики.

Обстоятельства дела

  • Напомним, о задержании силовиками Алана Марзаева — исполняющего обязанности заместителя главы башкортостанского Кабмина — стало известно в минувший понедельник, 30 сентября.
  • Источник Mkset заявлял, что региональные следователи завершили свою работу по делу Марзаева и передали материалы в ведение московских коллег. Позже эту информацию подтвердили и в самом Следственном комитете.
  • Следственный комитет Российской Федерации информировал, что причиной внимания к вице-премьеру стало подозрение о получении им взятки в ₽37 млн.
  • Следствие предполагает, что деньги Марзаев мог взять у руководителя некой неназванной ими дорожно-строительной компании. Средства ему якобы передали за покровительство в высоких кабинетах и «обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог»
  • Статья, по которой обвиняют Марзаева, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Помимо этого, вице-премьеру в случае вынесения обвинительного приговора могут на три года запретить занимать некоторые должности.
  • В качестве меры пресечения Марзаеву избрали арест в следственном изоляторе. Согласно постановлению Басманного суда Москвы от 1 октября, под стражей заместителю премьер-министра придётся находиться как минимум до 30 ноября. Инсайдерские Telegram-каналы сообщали, что всё это время Марзаев проведёт в знаменитом московском изоляторе «Лефортово».

Глядя на кадры из зала суда, которые публиковала пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, Марзаева едва ли можно назвать раскаивающимся. О признании им своей вины пока не сообщалось. В суде член команды Радия Хабирова улыбался и всем видом пытался показать свою насмешку над происходящим, видимо, желая указать на безосновательность обвинений.

Вице-спикера Башкирии арестовали в Москве
Узнать подробнее

Отметим, что дело Марзаева, судя по всему, может быть связано с задержанием другой важной фигуры из высоких кабинетов Башкортостана — Александра Клебанова, экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Республики. По информации ТАСС, бывший чиновник уже дал показания на своего бывшего коллегу о получении им взятки в особо крупном размере. В разных источниках публикуется информация и о том, что взятки Марзаеву якобы и «носил» сам Клебанов.

Напомним, экс-главу башкирского Минтранса задержали в мае 2024 года. Как сообщал Mkset, ему также инкриминировали взяточничество «в особо крупном». Получив весть о задержании подчинённого, Хабиров тут же принял решение об увольнении Клебанова.

Клебанов сдает подельников в Москве
Узнать подробнее

Интересно заметить, что незадолго до задержания Марзаева Хабиров переписал некоторые положения в законодательстве, касающиеся коррупции. В документе говорилось о работе комиссий по этике — согласно поправкам, если она найдет конфликт интересов в заявлении о предполагаемом факте коррупции, то должна представить мотивированное заключение и дать рекомендации по пресечению подобных прецедентов.

Радий Хабиров переписывает указы Рахимова
Узнать подробнее

Что известно о состоянии Марзаева

Некоторые подробности о том, как живёт и. о. вице-премьера Башкирии и его семья, публиковал портал Life.ru.

Декларации задержанного чиновника едва ли могут рассказать много о его состоянии, хотя и скромным его назвать нельзя — в документах, как минимум, значатся две квартиры: в Уфе и Москве. Так, столичная жилплощадь оценивается в ₽40 млн, а та, что располагается ближе к месту работы чиновника — в два раза меньше, ₽20 млн.

Куда больший интерес может представлять информация о доходах его семьи. Отметим, сам Марзаев является многодетным отцом — у него три сына и дочь.

Инсайдерские Telegram-каналы заявляли, что младшему ребёнку чиновника ещё не исполнилось 18 лет. Он якобы занимался организацией вечеринок в клубе My Bar — заведение в 2023 году оказалось в центре громкого скандала с отравлением 12-летней девочки алкоголем. Интересно, что само мероприятие при этом позиционировалось как безалкогольное. В сети публиковалась и информация об интересных подробностях жизни Марзаева-младшего в соцсетях: подросток якобы часто хвастался роскошью, пачками денег и дорогим транспортом. В настоящий момент Telegram-канал юноши недоступен для просмотра или удалён.

Ещё один сын Марзаева, по данным портала Life.ru, владеет ИП в сфере рыболовства и гостиничного бизнеса. Он держит отель «Лермонтовская скала», ночь в котором обойдётся в ₽5,5 тысяч за сутки. Ранее он сдавал комнаты в особняке, расположенном неподалёку от гостиницы. Сейчас заселиться туда не получится, сам дом продаётся за ₽32 млн.

Третий сын чиновника официально занимается бизнесом поскромнее — перепродаёт одежду на известном маркетплейсе и владеет ИП в сфере ресторанного бизнеса. Предположительно, по сей день неформально связан с компанией «Геоэко», которое в настоящий момент переписано на третьих лиц.

Связей с бизнесом при этом не имеет дочь Марзаева, которая стала налоговиком.

Чем богата семья арестованного вице-премьера Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
«Оборотня в погонах» из Башкирии осудят за взяткуВице-спикера Башкирии арестовали в МосквеГлазастые чиновники обложили данью уфимских торгашей
#Общество#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Деньги#Суд#Башкортостан#Чиновники#Коррупция#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Задержание#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Взяточничество
Подпишитесь