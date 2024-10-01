Вице-спикера Башкирии арестовали в Москве

Вице-премьера Правительства Башкирии Алана Марзаева считают причастным к покровительству интересов строительного бизнеса в Республике Башкортостан. По версии обвинения, он получил ₽37 млн за покровительство фирмы при розыгрыше внушительных тендеров в сфере дорожного строительства. Интересно, что посредником в схеме следствие считает арестованного еще в мае 2024 года уже экс-министра транспорта и дорог Башкирии Александра Клебанова.