Вице-спикера Башкирии арестовали в Москве

Posted 1 октября, 14:46
Published 1 октября, 14:46
Modified 1 октября, 17:19
Updated 1 октября, 17:19
Басманный районный суд Москвы определил меру пресечения для исполняющего обязанности заместителя руководителя Правительства Башкирии Алана Марзаева. По ходатайству Центрального аппарата Следственного комитета России высокопоставленный чиновник отправится под стражу на два месяца. Постановление было вынесено во вторник, 1 октября.
— Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Марзаева Алана Викторовича на срок два месяца, до 30 ноября 2024 года, — сообщает пресс-служба судов Москвы.
Скорее всего, Алан Марзаев будет находиться на время расследования дела о широкомасштабном взяточничестве в знаменитом следственном изоляторе «Лефортово».
Вице-премьера Правительства Башкирии Алана Марзаева считают причастным к покровительству интересов строительного бизнеса в Республике Башкортостан. По версии обвинения, он получил ₽37 млн за покровительство фирмы при розыгрыше внушительных тендеров в сфере дорожного строительства. Интересно, что посредником в схеме следствие считает арестованного еще в мае 2024 года уже экс-министра транспорта и дорог Башкирии Александра Клебанова.
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