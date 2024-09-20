Адвокат оказался пешкой коррупции в Башкирии

Posted 20 сентября, 12:41
Published 20 сентября, 12:41
Modified 20 сентября, 19:32
Updated 20 сентября, 19:32
В Нефтекамском городском суде состоялось рассмотрение ходатайства старшего следователя Нефтекамского межрайонного СО СУ СК РФ по Республике Башкортостан. Прокурор озвучил обвинение против 36-летнего адвоката, который, по версии следствия, оказался замешан в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
События развивались с июня по июль 2024 года, когда адвокат получил денежное вознаграждение от своего доверителя для передачи должностному лицу ОМВД России по Нефтекамску. Целью этой операции было прекращение проверочных мероприятий и вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Суд, учитывая все обстоятельства дела, принял решение о заключении обвиняемого под стражу на срок 1 месяц и 26 суток. Однако это решение пока не вступило в законную силу, и адвокат имеет возможность обжаловать его.