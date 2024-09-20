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Posted 20 сентября, 12:41

Published 20 сентября, 12:41

Modified 20 сентября, 19:32

Updated 20 сентября, 19:32

Адвокат оказался пешкой коррупции в Башкирии

Адвокат оказался пешкой коррупции в Башкирии

20 сентября 2024, 12:41
Фото: Пресс-Служба судов РБ
Сюжет
Башкирия
Юрист Нефтекамского специализированного филиала БРКА оказался в центре коррупционного скандала, сообщает в пятницу, 20 сентября, пресс-служба судов Башкирии.

В Нефтекамском городском суде состоялось рассмотрение ходатайства старшего следователя Нефтекамского межрайонного СО СУ СК РФ по Республике Башкортостан. Прокурор озвучил обвинение против 36-летнего адвоката, который, по версии следствия, оказался замешан в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

События развивались с июня по июль 2024 года, когда адвокат получил денежное вознаграждение от своего доверителя для передачи должностному лицу ОМВД России по Нефтекамску. Целью этой операции было прекращение проверочных мероприятий и вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, принял решение о заключении обвиняемого под стражу на срок 1 месяц и 26 суток. Однако это решение пока не вступило в законную силу, и адвокат имеет возможность обжаловать его.

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Видео: Пресс-Служба судов РБ.
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