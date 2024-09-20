Адвокат оказался пешкой коррупции в Башкирии

События развивались с июня по июль 2024 года, когда адвокат получил денежное вознаграждение от своего доверителя для передачи должностному лицу ОМВД России по Нефтекамску. Целью этой операции было прекращение проверочных мероприятий и вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.