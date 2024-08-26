Заведующая детсада девять лет воровала деньги «на шторы» в Башкирии

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Как утверждает следствие, с 2015 по 2024 годы экс-заведующая местным детским садом выплачивала себе сверхурочные за фактически невыполненные переработки. Аналогичные недостоверные сведения по её поручению вносили и о ещё троих сотрудниках.
Помимо этого, недобросовестный руководитель забирала стимулирующие у четверых подчинённых, которым она сама и назначила дополнительные выплаты — самим воспитателям она объясняла, что средства якобы идут на нужды садика.
Всего, по версии правоохранителей, речь идёт о похищенных ₽340 000. Свою вину женщина уже признала и отпираться не стала. Заседание по её делу пройдёт в Кушнаренковском райсуде Башкирии.
Ранее за регулярные поборы с подчинённых задержали проректора Уфимского университета науки и технологий. В конце августа суд продлил ему меру пресечения.