Силовики взяли начальницу уфимских приставов

В этой схеме, уверены правоохранители, начальница приставов играла роль одного из множества посредников, ещё одним звеном в той же цепи был 46-летний программист РКБ им. Куватова. Впрочем, до нужных лиц средства — а именно, ₽300 тысяч — так и не дошли.