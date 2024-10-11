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Posted 11 октября, 08:01

Published 11 октября, 08:01

Modified 11 октября, 08:03

Updated 11 октября, 08:03

В Уфе арестовали начальницу отдела приставов

Силовики взяли начальницу уфимских приставов

11 октября 2024, 08:01
Фото: ФСБ

В Уфе арестовали начальницу отдела приставов

В столице Башкирии задержали руководителя Дёмского районного отделения судебных приставов — сообщили Mkset в пресс-службе ФСБ.

Как указано на ресурсах ФССП, должность врио начальника упомянутого отделения занимает Роза Валитова. Вместе с руководителем силовики задержали ещё двоих граждан.

Поводом для визита правоохранителей стало подозрение в реализации арестованными серьёзной коррупционной схемы. Следствие считает, что один из задержанных — 48-летний уроженец Чечни — пытался провести махинации с имуществом умершего человека. Мужчина собирался добиться того, чтобы покойника Башкортостана признали заочно недееспособным и отменили все его прижизненные сделки с недвижимостью.

В этой схеме, уверены правоохранители, начальница приставов играла роль одного из множества посредников, ещё одним звеном в той же цепи был 46-летний программист РКБ им. Куватова. Впрочем, до нужных лиц средства — а именно, ₽300 тысяч — так и не дошли.

По информации башкортостанского управления Следкома, уроженец Чечни в какой-то момент решил прервать передачу средств и потребовал взятку назад, но возвращать деньги посредники не торопились. В результате, мужчина сам рассказал о схеме правоохранителям.

ФСБ также проинформировало, что начальница приставов за свои «услуги» якобы получила ₽200 тысяч.

— Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности, — сообщили Mkset в силовом ведомстве.
Видео: ФСБ.
Минзеимущества Башкирии наказали за волокиту
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии оштрафовали начальника одного из территориальных отделов Минзеимущества. Чиновнику выписали протокол за волокиту и долгий ответ гражданину.

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