Ветеринара посадят за тёлочек в Башкирии

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Сотрудницу ветстанции уличили во взятках на ₽500 тысяч. Женщина продавала знакомому предпринимателю документы о соответствии мяса ветеринарным нормам, не проверяя здоровья животных.
Схема исправно работала на протяжении почти года, пока махинации не вскрыли правоохранительные органы.
Подсудимую приговорили к трём годам лишения свободы — этот срок она начнёт отбывать как только её ребёнку исполнится 14 лет. Провести эти годы обвиняемой предстоит в колонии общего режима. Помимо того, с женщины взыскали полмиллиона рублей — ей также запретили работать ветеринаром на два года. В законную силу приговор пока не вступил, у стороны защиты есть время его обжаловать.