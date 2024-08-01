Ветеринара посадят за тёлочек в Башкирии

Подсудимую приговорили к трём годам лишения свободы — этот срок она начнёт отбывать как только её ребёнку исполнится 14 лет. Провести эти годы обвиняемой предстоит в колонии общего режима. Помимо того, с женщины взыскали полмиллиона рублей — ей также запретили работать ветеринаром на два года. В законную силу приговор пока не вступил, у стороны защиты есть время его обжаловать.