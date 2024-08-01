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Ветеринара посадят за тёлочек в Башкирии

Ветеринара посадят за тёлочек в Башкирии

1 августа 2024, 08:50
Фото: Изображение Midjourney
Ради сладкой жизни врача в республике рисковали здоровьем, сообщает прокуратура Башкортостана.

Сотрудницу ветстанции уличили во взятках на ₽500 тысяч. Женщина продавала знакомому предпринимателю документы о соответствии мяса ветеринарным нормам, не проверяя здоровья животных.

Схема исправно работала на протяжении почти года, пока махинации не вскрыли правоохранительные органы.

Подсудимую приговорили к трём годам лишения свободы — этот срок она начнёт отбывать как только её ребёнку исполнится 14 лет. Провести эти годы обвиняемой предстоит в колонии общего режима. Помимо того, с женщины взыскали полмиллиона рублей — ей также запретили работать ветеринаром на два года. В законную силу приговор пока не вступил, у стороны защиты есть время его обжаловать.

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