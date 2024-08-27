Школы Башкирии погрязли в коррупции

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Как установила ФАС, в сомнительным махинациях два ИП и частная компания участвовали в 2023–2024 годах. Предприниматели подавали заявки на участие в торгах за право заключить контракт с местными среднеобразовательными учреждениями — из документа суда можно понять, что участники сговора роняли цены на услугу, а потом один за другим отказывались от заключения договора. В результате заказчику приходилось подписывать договор по самой высокой стоимости с картельным бенефициаром.
Всего было выявлено 22 таких эпизода. Отметим, о выявленном картельном сговоре ФАС по Башкирии сообщала ещё в июле 2024 года, в новом же документе говорится, что одно из ИП признало свою вину, среди прочего, в организации самой схемы. Остальные обвиняемые эту информацию подтвердили.