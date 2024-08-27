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Школы Башкирии погрязли в коррупции

Школы Башкирии погрязли в коррупции

27 августа 2024, 14:38
Фото: 1MI
Картельный сговор в школах Куюргазинского района вскрыла Федеральная антимонопольная служба, сообщает пресс-служба башкортостанского управления ведомства.

Как установила ФАС, в сомнительным махинациях два ИП и частная компания участвовали в 2023–2024 годах. Предприниматели подавали заявки на участие в торгах за право заключить контракт с местными среднеобразовательными учреждениями — из документа суда можно понять, что участники сговора роняли цены на услугу, а потом один за другим отказывались от заключения договора. В результате заказчику приходилось подписывать договор по самой высокой стоимости с картельным бенефициаром.

Всего было выявлено 22 таких эпизода. Отметим, о выявленном картельном сговоре ФАС по Башкирии сообщала ещё в июле 2024 года, в новом же документе говорится, что одно из ИП признало свою вину, среди прочего, в организации самой схемы. Остальные обвиняемые эту информацию подтвердили.

В школах Башкирии нашли коррупцию
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