«Оборотня в погонах» освободят в Башкирии

В Верховном суде отметили, что при ознакомлении Заварзина с материалами дела были зафиксированы нарушения. Кроме того, по делу так и не изготовили обвинительное заключение, однако почему-то следователь при обосновании ходатайства опирался именно на несуществующий документ.