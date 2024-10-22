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Posted 22 октября, 20:23

Published 22 октября, 20:23

Modified 22 октября, 20:25

Updated 22 октября, 20:25

«Оборотня в погонах» освободят в Башкирии

«Оборотня в погонах» освободят в Башкирии

22 октября 2024, 20:23
Фото: 1MI
В Башкортостане отпустят из СИЗО замначальника отдела полиции Александра Заварзина — сообщили Mkset в Верховном суде Республики.

Напомним, следствие утверждает, что заместитель главы ОМВД по Мелеузовскому району получил в виде взятки около ₽2,3 млн. Высокопоставленный полицейский якобы «крышевал» местного бизнесмена. Задержали Заварзина осенью 2023 года.

Во вторник, 22 октября, истёк срок содержания полицейского под стражей. Очередное ходатайство о продлении меры пресечения было отклонено. После полуночи обвиняемый будет выпущен из следственного изолятора.

В Верховном суде отметили, что при ознакомлении Заварзина с материалами дела были зафиксированы нарушения. Кроме того, по делу так и не изготовили обвинительное заключение, однако почему-то следователь при обосновании ходатайства опирался именно на несуществующий документ.

«Ты ж нормальный парень»: пьяный щедрый водитель попался в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии пьяный водитель пытался дать взятку инспектору. На акт щедрости со стороны поддатого автолюбителя страж порядка ответил вызовом наряда.

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