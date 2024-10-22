«Оборотня в погонах» освободят в Башкирии

Posted 22 октября, 20:23
Published 22 октября, 20:23
Modified 22 октября, 20:25
Updated 22 октября, 20:25
Напомним, следствие утверждает, что заместитель главы ОМВД по Мелеузовскому району получил в виде взятки около ₽2,3 млн. Высокопоставленный полицейский якобы «крышевал» местного бизнесмена. Задержали Заварзина осенью 2023 года.
Во вторник, 22 октября, истёк срок содержания полицейского под стражей. Очередное ходатайство о продлении меры пресечения было отклонено. После полуночи обвиняемый будет выпущен из следственного изолятора.
В Верховном суде отметили, что при ознакомлении Заварзина с материалами дела были зафиксированы нарушения. Кроме того, по делу так и не изготовили обвинительное заключение, однако почему-то следователь при обосновании ходатайства опирался именно на несуществующий документ.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии пьяный водитель пытался дать взятку инспектору. На акт щедрости со стороны поддатого автолюбителя страж порядка ответил вызовом наряда.