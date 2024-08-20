Задержанный в трусах проректор останется под арестом в Башкирии

Напомним, в мае 2024 года Янгиров был задержан по делу о взяточничестве. Связано уголовное преследование с его прошлым местом работы — ранее научный сотрудник занимал пост ректора Института развития образования Республики Башкортостан. Следствие утверждает, что в учреждении Янгиров на протяжении трёх лет отнимал у подчинённых премии.