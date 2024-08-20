Задержанный в трусах проректор останется под арестом в Башкирии

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В Уфе 20 августа состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Азата Янгирова, занимающего должность проректора Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ), сообщает Объединённая пресс-служба судов Башкирии.
Напомним, в мае 2024 года Янгиров был задержан по делу о взяточничестве. Связано уголовное преследование с его прошлым местом работы — ранее научный сотрудник занимал пост ректора Института развития образования Республики Башкортостан. Следствие утверждает, что в учреждении Янгиров на протяжении трёх лет отнимал у подчинённых премии.
С начала судебных разбирательств проректор находился под стражей в СИЗО, однако в июне был переведён под домашний арест.
Согласно решению суда, задержанный пробудет под домашним арестом ещё как минимум два месяца — до 22 октября 2024 года.
Ранее Mkset публиковал кадры задержания проректора «УУНиТа» — силовиков, вооружённых кувалдой, научный сотрудник встретил на пороге в одном нижнем белье.