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Задержанный в трусах проректор останется под арестом в Башкирии

Задержанный в трусах проректор останется под арестом в Башкирии

20 августа 2024, 12:10
Фото: uust.ru
Сотрудника уфимского вуза обвинили в поборах с подчинённых.

В Уфе 20 августа состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Азата Янгирова, занимающего должность проректора Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ), сообщает Объединённая пресс-служба судов Башкирии.

Напомним, в мае 2024 года Янгиров был задержан по делу о взяточничестве. Связано уголовное преследование с его прошлым местом работы — ранее научный сотрудник занимал пост ректора Института развития образования Республики Башкортостан. Следствие утверждает, что в учреждении Янгиров на протяжении трёх лет отнимал у подчинённых премии.

С начала судебных разбирательств проректор находился под стражей в СИЗО, однако в июне был переведён под домашний арест.

Проректора взяли в трусах с кувалдой в Уфе
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Согласно решению суда, задержанный пробудет под домашним арестом ещё как минимум два месяца — до 22 октября 2024 года.

Ранее Mkset публиковал кадры задержания проректора «УУНиТа» — силовиков, вооружённых кувалдой, научный сотрудник встретил на пороге в одном нижнем белье.

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